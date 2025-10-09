CAFE MELI
Δήμος Ηρακλείου και Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί για την ανάπτυξη τοπικού σχεδίου βιώσιμης θέρμανσης και ψύξης

09/10/2025
Ο Δήμος Ηρακλείου και το Πολυτεχνείο Κρήτης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη τοπικού Σχεδίου Βιώσιμής Θέρμανσης και Ψύξης μέσω του έργου Plan4Cold που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια» με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2027.

Μέσα από τη νέα συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης με επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Εμμανουήλ Βαρουχάκη και επιστημονική συνεργάτιδα την Γεωργία Πιλιγκότση, ο Δήμος Ηρακλείου αναμένεται να εξειδικεύσει και να προσαρμόσει όπου χρειάζεται τις υφιστάμενες πολιτικές και τα σχέδια, για να προωθήσει τη συμμετοχή των δημοτών και των κοινωνικοοικονομικών φορέων στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης στρατηγικής για τα συστήματα ψύξης-θέρμανσης που εφαρμόζονται. Απώτεροι στόχοι είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δημόσιων υποδομών, η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η γρήγορη προσαρμογή του Δήμου στις αυξανόμενες ανάγκες ψύξης λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης «Το τοπικό Σχέδιο Θέρμανσης και Ψύξης που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ειδικά για το Δήμο μας από το Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια του έργου Plan4Cold αποτελεί μία σημαντική βοήθεια προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της από-ανθρακοποίησης και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό μας. Καθώς ο Δήμος μας έχει περιορισμένους πόρους για την κατάρτιση τέτοιων σχεδίων, η συμμετοχή στο έργο αυτό είναι καθοριστική για την εναρμόνισή μας με τις οδηγίες και τους εθνικούς στόχους για το 2030 και 2050».

Το έργο Plan4Cold που υποστηρίζει την ανάπτυξη τοπικών Σχεδίων σε περίπου 20 δήμους της Νότιας Ευρώπης, επικεντρώνεται στις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής στην οποία οι απαιτήσεις για ψύξη είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές για θέρμανση και η ανάγκη για ένα «δροσερότερο» κλίμα αναμένεται θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της κλιματικής αλλαγής. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, το Plan4Cold καλείται να διαμορφώσει μια κοινή μεθοδολογία για την ανάπτυξη τοπικών Σχεδίων Βιώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης, να την εφαρμόσει πρακτικά στους πρώτους 20 Δήμους, και στη συνέχεια να την διαδώσει σε όλους τους Δήμους της Νότιας Ευρώπης.

