Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προωθεί την ανάπτυξη νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Α.Σ.Τ.Ε.Κ.

Η Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου χαιρετίζει την πρόσφατη δημοσιοποίηση της πρόθεσης του Υπουργείου Τουρισμού για την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας που αφορά την ανάπτυξη νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) στον Άγιο Νικόλαο.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική και σημαντική εξέλιξη για την περιοχή που εδράζεται στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2024 από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, με την εκπόνηση και κατάθεση μελέτης που αφορά την ανάπτυξη των νέων εγκαταστάσεων στη θέση «Φουρνιά», στα Λακώνια, δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. Το εγχείρημα προωθήθηκε, μέσα από συστηματικές και στοχευμένες επαφές του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη με το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο του πάγιου αιτήματος για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών της Α.Σ.Τ.Ε.Κ., ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης τουριστικής εκπαίδευσης.

Κατά την παρούσα φάση, ο Δήμος αναμένει την αποστολή του επεξεργασμένου σχεδίου της προγραμματικής συμφωνίας, προκειμένου να προχωρήσει η προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία για την υπογραφή της μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Υπουργείου Τουρισμού.

Σημειώνεται ότι η Α.Σ.Τ.Ε.Κ. λειτουργεί συνεχώς από το 1995 στον Άγιο Νικόλαο, με τη διαρκή στήριξη από την πλευρά του Δήμου τόσο στους σπουδαστές, όσο και στο προσωπικό της Σχολής και με την κίνηση αυτή εδραιώνεται η παρουσία της στην περιοχή ακόμη περισσότερο, εξασφαλίζοντας την παραμονή αυξημένου αριθμού φοιτητών, οι οποίοι στη συνέχεια θα στελεχώσουν τον τομέα του τουρισμού της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Α΄Αντιπρόεδρο της Βουλής και κυβερνητικό βουλευτή Λασιθίου κ. Γιάννη Πλακιωτάκη για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην προώθηση του αιτήματος.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος:

«Η συγκεκριμένη αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών και του Ακαδημαϊκού επιπέδου της Α.Σ.Τ.Ε.Κ.. και “βάζει το νερό στ’ αυλάκι” για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της Σχολής στην περιοχή μας, την οποία έχει ανάγκη ο τόπος αφού θα προσδώσει εκπαιδευτική και αναπτυξιακή προοπτική για την τουριστική εκπαίδευση και γενικότερα για τον τουρισμό. Με συνέπεια, σχέδιο και επιμονή, διεκδικούμε έργα που ενισχύουν την εκπαίδευση, αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν και δημιουργούν ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία».