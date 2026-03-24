Δήμος Αγίου Νικολάου: Καθαρίστε τα οικόπεδα ενόψει αντιπυρικής περιόδου

24 Μαρτίου 2026
Με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 2026, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχώρησε σε νέα ανακοίνωση, καλώντας τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της τοπικής κοινωνίας.

“Σε συνέχεια των διατάξεων:

α) του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/07-02-2020, τ. Α’) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»

και

β) του Ν. 5281/2026 (ΦΕΚ 28/25-02-2026, τ. Α’), «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών – ……- Τροποποιήσεις Ν. 4662/2020, Ν. 4555/2018, Ν. 4797/2021 και Ν. 5116/2024»,

ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου 2026 έως 31η Οκτωβρίου 2026) και στο πλαίσιο των απαραίτητων προληπτικών μέτρων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί – αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους και εκτός σχεδίου με κτίσμα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των χώρων αυτών να προβούν άμεσα στον καθαρισμό-αποψίλωσή τους από ξερά χόρτα, κλαδιά και απορρίμματα καθώς και στην απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών και όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 5281/2026 «Υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων – Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων – Προσθήκη άρθρου 53ΙΔ στον ν. 4662/2020», ισχύουν τα εξής:

«Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53ΙΔ ως εξής:

«Άρθρο 53ΙΔ

Υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων –

Όργανα, διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές μεριμνούν από την 1η Απριλίου έως τη 15η Ιουνίου κάθε έτους για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και για τη συντήρηση έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και

β) εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής,

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής. Υπόχρεοι κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)».

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και ακάλυπτων  χώρων οφείλουν να τους διατηρούν πάντοτε ελεύθερους από ξερά χόρτα, απορρίμματα και τυχόν εύφλεκτα υλικά, ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευελπιστεί στην κατανόηση και τη συνεργασία και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκριση των πολιτών και τη βοήθεια τους στο έργο του. Εξάλλου, αποτελεί υποχρέωση όλων η προστασία των τοπικών μας κοινωνιών από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και η καθαριότητα των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, προς αποφυγή των παραπάνω κυρώσεων.”

