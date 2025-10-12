CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Δημογραφικό: Ποια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης κάνει την διαφορά

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
Το 2024 γεννήθηκαν μόλις 5.174 παιδιά στην Κρήτη, έναντι 6.605 θανάτων. Οι ειδικοί μιλούν για «εθνική πληγή χωρίς θεραπεία» – Η περιοχή που ξεχωρίζει πανελλαδικά.

Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 επιβεβαιώνουν τη δραματική ανατροπή της φυσικής ανανέωσης του πληθυσμού που πλέον αποτελεί μια εθνική πληγή. Η Ελλάδα γερνάει και συρρικνώνεται δημογραφικά, και η Κρήτη, δυστυχώς, βρίσκεται στο ίδιο μοτίβο, με το Ρέθυμνο ωστόσο να αποτελεί φωτείνη εξαίρεση με αύξηση των γεννήσεων.
Το 2024, στην Κρήτη καταγράφηκαν 5.174 γεννήσεις, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% σε σχέση με το 2023. Οι θάνατοι έφτασαν τους 6.605, μειωμένοι κατά 1,0%. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σημειώθηκαν 2.544 γεννήσεις μειωμένες  κατά 6,2% και 3.180 θάνατοι (+2,2%).

Στο Λασίθι καταγράφηκαν 519 γεννήσεις, με μείωση 11,3%, και 947 θάνατοι, μειωμένοι κατά 4,1%.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο Ρέθυμνο, οι 815 γεννήσεις σημείωσαν αύξηση 2,8%, ενώ οι θάνατοι ήταν 810, με μείωση 6,5%.

Στα Χανιά, οι γεννήσεις ανήλθαν σε 1.296, μειωμένες κατά 8,2%, και οι θάνατοι ήταν 1.668, μειωμένοι κατά 2,3%.

NOVA

Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνες οικογένειες παραμένουν ανενεργές στο πολιτικό ραντάρ χωρίς νεότερη στήριξη, ούτε δίνονται κίνητρα στους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια. Το κόστος ζωής, κι η έλλειψη ουσιαστικών κοινωνικών δομών αποτρέπουν ολοένα και περισσότερα νέα ζευγάρια από το να αποκτήσουν παιδιά.

Η εικόνα της Κρήτης σε αριθμούς (2024)

Περιφέρεια Γεννήσεις 2024 Μεταβολή Θάνατοι 2024 Μεταβολή
Σύνολο Κρήτης 5.174 -5,9% 6.605 -1,0%
Ηράκλειο 2.544 -6,2% 3.180 +2,2%
Λασίθι 519 -11,3% 947 -4,1%
Ρέθυμνο 815 +2,8% 810 -6,5%
Χανιά 1.296 -8,2% 1.668 -2,3%

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από Νέα Κρήτη
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 550.000€ για αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από κακοκαιρία

12/10/2025

Ανακοίνωση Βουλευτών Κρήτης του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τον ΒΟΑΚ

12/10/2025

ΒΟΑΚ: Για το 2028 οδεύει η ολοκλήρωση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη

11/10/2025

Κάθειρξη 13 ετών για τον 80χρονο Γιάννη Ξυδάκη – Θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι λόγω ηλικίας

11/10/2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Open1|EasyPay

11/10/2025

1η Συνάντηση στην Κρήτη για την ενίσχυση των εξαγωγών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT

10/10/2025

Χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του νέου ΕΣΠΑ για εγχώρια και διεθνή προβολή των τοπικών επιχειρήσεων

10/10/2025

1η συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής για το υδρογόνο στην Κρήτη

10/10/2025

Κ. Σπυριδάκη: «Ανεπαρκείς και αόριστες οι απαντήσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου»

10/10/2025

Το Μπλε Καβούρι «εισβάλλει» στην Ελούντα και στα τραπέζια των ξενοδοχείων

10/10/2025
Back to top button