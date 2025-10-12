Δημογραφικό: Ποια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης κάνει την διαφορά

Το 2024 γεννήθηκαν μόλις 5.174 παιδιά στην Κρήτη, έναντι 6.605 θανάτων. Οι ειδικοί μιλούν για «εθνική πληγή χωρίς θεραπεία» – Η περιοχή που ξεχωρίζει πανελλαδικά.

Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 επιβεβαιώνουν τη δραματική ανατροπή της φυσικής ανανέωσης του πληθυσμού που πλέον αποτελεί μια εθνική πληγή. Η Ελλάδα γερνάει και συρρικνώνεται δημογραφικά, και η Κρήτη, δυστυχώς, βρίσκεται στο ίδιο μοτίβο, με το Ρέθυμνο ωστόσο να αποτελεί φωτείνη εξαίρεση με αύξηση των γεννήσεων.

Το 2024, στην Κρήτη καταγράφηκαν 5.174 γεννήσεις, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% σε σχέση με το 2023. Οι θάνατοι έφτασαν τους 6.605, μειωμένοι κατά 1,0%. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σημειώθηκαν 2.544 γεννήσεις μειωμένες κατά 6,2% και 3.180 θάνατοι (+2,2%).

Στο Λασίθι καταγράφηκαν 519 γεννήσεις, με μείωση 11,3%, και 947 θάνατοι, μειωμένοι κατά 4,1%. Στο Ρέθυμνο, οι 815 γεννήσεις σημείωσαν αύξηση 2,8%, ενώ οι θάνατοι ήταν 810, με μείωση 6,5%. Στα Χανιά, οι γεννήσεις ανήλθαν σε 1.296, μειωμένες κατά 8,2%, και οι θάνατοι ήταν 1.668, μειωμένοι κατά 2,3%. Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνες οικογένειες παραμένουν ανενεργές στο πολιτικό ραντάρ χωρίς νεότερη στήριξη, ούτε δίνονται κίνητρα στους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια. Το κόστος ζωής, κι η έλλειψη ουσιαστικών κοινωνικών δομών αποτρέπουν ολοένα και περισσότερα νέα ζευγάρια από το να αποκτήσουν παιδιά. Η εικόνα της Κρήτης σε αριθμούς (2024) Περιφέρεια Γεννήσεις 2024 Μεταβολή Θάνατοι 2024 Μεταβολή Σύνολο Κρήτης 5.174 -5,9% 6.605 -1,0% Ηράκλειο 2.544 -6,2% 3.180 +2,2% Λασίθι 519 -11,3% 947 -4,1% Ρέθυμνο 815 +2,8% 810 -6,5% Χανιά 1.296 -8,2% 1.668 -2,3%