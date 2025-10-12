ΚΡΗΤΗ
Δημογραφικό: Ποια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης κάνει την διαφορά
Το 2024 γεννήθηκαν μόλις 5.174 παιδιά στην Κρήτη, έναντι 6.605 θανάτων. Οι ειδικοί μιλούν για «εθνική πληγή χωρίς θεραπεία» – Η περιοχή που ξεχωρίζει πανελλαδικά.
Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 επιβεβαιώνουν τη δραματική ανατροπή της φυσικής ανανέωσης του πληθυσμού που πλέον αποτελεί μια εθνική πληγή. Η Ελλάδα γερνάει και συρρικνώνεται δημογραφικά, και η Κρήτη, δυστυχώς, βρίσκεται στο ίδιο μοτίβο, με το Ρέθυμνο ωστόσο να αποτελεί φωτείνη εξαίρεση με αύξηση των γεννήσεων.
Το 2024, στην Κρήτη καταγράφηκαν 5.174 γεννήσεις, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% σε σχέση με το 2023. Οι θάνατοι έφτασαν τους 6.605, μειωμένοι κατά 1,0%. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σημειώθηκαν 2.544 γεννήσεις μειωμένες κατά 6,2% και 3.180 θάνατοι (+2,2%).
Στο Λασίθι καταγράφηκαν 519 γεννήσεις, με μείωση 11,3%, και 947 θάνατοι, μειωμένοι κατά 4,1%.
Στο Ρέθυμνο, οι 815 γεννήσεις σημείωσαν αύξηση 2,8%, ενώ οι θάνατοι ήταν 810, με μείωση 6,5%.
Στα Χανιά, οι γεννήσεις ανήλθαν σε 1.296, μειωμένες κατά 8,2%, και οι θάνατοι ήταν 1.668, μειωμένοι κατά 2,3%.
Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνες οικογένειες παραμένουν ανενεργές στο πολιτικό ραντάρ χωρίς νεότερη στήριξη, ούτε δίνονται κίνητρα στους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια. Το κόστος ζωής, κι η έλλειψη ουσιαστικών κοινωνικών δομών αποτρέπουν ολοένα και περισσότερα νέα ζευγάρια από το να αποκτήσουν παιδιά.
Η εικόνα της Κρήτης σε αριθμούς (2024)
|Περιφέρεια
|Γεννήσεις 2024
|Μεταβολή
|Θάνατοι 2024
|Μεταβολή
|Σύνολο Κρήτης
|5.174
|-5,9%
|6.605
|-1,0%
|Ηράκλειο
|2.544
|-6,2%
|3.180
|+2,2%
|Λασίθι
|519
|-11,3%
|947
|-4,1%
|Ρέθυμνο
|815
|+2,8%
|810
|-6,5%
|Χανιά
|1.296
|-8,2%
|1.668
|-2,3%
