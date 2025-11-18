Δημιουργία «Πλατφόρμας Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης»

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη, η νέα Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Πλατφόρμα Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Κρήτης».

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας που θα προβάλλει και θα αναδεικνύει την κρητική αγροδιατροφή, θα συνδέει παραγωγούς με τον τουρισμό και θα συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής πρωτογενή τομέα Περιφέρειας Κρήτης Κώστας Φωτάκης.

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τρία διακριτά αλλά διασυνεργαζόμενα υποσυστήματα:

Περιφερειακή Ψηφιακή Έκθεση Αγροδιατροφής

Ένα διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον παρουσίασης των προϊόντων, επιχειρήσεων και παραγωγών της Κρήτης, που θα αναδεικνύει την ταυτότητα και την ποιότητα της κρητικής γης.

Η Ψηφιακή Έκθεση θα λειτουργεί ως on-line εκθεσιακός χώρος, προσφέροντας:

Δυνατότητα προβολής των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, προβάλλοντας σημεία ενδιαφέροντος, επισκέψιμες μονάδες και γαστρονομικές διαδρομές.

Εργαλεία προώθησης και marketing που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του τοπικού παραγωγικού ιστού.

Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Μητρώο Αγροτικών Μηχανημάτων

Ένα κεντρικό, ενιαίο και ασφαλές ψηφιακό μητρώο που θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα σχετικά με τα αγροτικά μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Το μητρώο αυτό θα συμβάλει:

Στην απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών.

Στη διαφάνεια και αξιοπιστία των στοιχείων για τον αγροτικό εξοπλισμό.

Στη βελτίωση της ασφάλειας των αγροτικών μεταφορών μέσω της παρακολούθησης και τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των μηχανημάτων.

Η νέα υποδομή θα υποστηρίξει τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τον σχεδιασμό πολιτικών στον πρωτογενή τομέα, ενισχύοντας την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Πέραν της άμεσης λειτουργικής του αξίας, η “Πλατφόρμας Πρωτογενούς Τομέα της Κρήτης” θα αποτελέσει ένα εξελισσόμενο ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών που θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες, όπως ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, προγνωστικά μοντέλα για καλλιέργειες, διασύνδεση με αισθητήρες IoT και έξυπνες εφαρμογές που θα εξυπηρετούν τόσο τους παραγωγούς όσο και τη δημόσια διοίκηση.

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αγροτικών Μηχανημάτων

Ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη πληροφοριακό σύστημα για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπαλλήλων της Περιφέρειας, που θα επιτρέπει την παρακολούθηση, έκδοση και διαχείριση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων με ψηφιακό τρόπο. Με την αυτοματοποίηση ροών εργασίας και διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα, το νέο σύστημα θα μειώσει δραστικά το διοικητικό φόρτο και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των υπηρεσιών, προσφέροντας μια φιλική ψηφιακή εμπειρία εξυπηρέτησης για τους αγρότες της Κρήτης.

Συμπερασματικά, η «Πλατφόρμα Πρωτογενούς Τομέα» αποτελεί μια καινοτόμο ψηφιακή παρέμβαση που γεφυρώνει την έρευνα με την παραγωγή, τη γνώση με την πράξη και την τεχνολογία με τον άνθρωπο. Η Κρήτη αποκτά μια πρωτοποριακή υποδομή που ενισχύει την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026, με ξεχωριστούς συμβολισμούς και ιδιαίτερη αξία για το νησί.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαριστώντας τους επιστήμονες-καθηγητές του ΙΤΕ, έκανε λόγο για μια καινοτόμο ψηφιακή παρέμβαση που θα «γεφυρώνει» την έρευνα με την παραγωγή. Συγκεκριμένα ο Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε:

«Η «Πλατφόρμα Πρωτογενούς Τομέα» θα αποτελέσει μια καινοτόμο ψηφιακή παρέμβαση που θα γεφυρώνει την έρευνα με την παραγωγή, τη γνώση με την πράξη και την τεχνολογία με τον άνθρωπο. Η Κρήτη αποκτά μια πρωτοποριακή υποδομή που ενισχύει την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026, με ξεχωριστούς συμβολισμούς και ιδιαίτερη αξία για το νησί».

Ο καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης-Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ επεσήμανε: «Η νέα συνεργασία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ με την Περιφέρεια Κρήτης για την “Πλατφόρμα Πρωτογενούς Τομέα” αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο προβολής, εκπαίδευσης και διασύνδεσης του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των παραγωγών και την αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων. Παράλληλα, η ανάπτυξη του Ψηφιακού Μητρώου και του Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικών Μηχανημάτων θα συμβάλει στη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης.

Το ΙΤΕ, με τη συσσωρευμένη του εμπειρία σε έργα καινοτομίας και εφαρμοσμένης πληροφορικής, φέρνει στο επίκεντρο του έργου την τεχνολογία στην υπηρεσία του παραγωγού και του πολίτη, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας επιστήμης και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης».

Από την πλευρά του ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ, δήλωσε: «Το έργο “Πλατφόρμα Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Κρήτης” ενσωματώνει την ερευνητική τεχνογνωσία του ΙΤΕ σε μια πρακτική, ολοκληρωμένη λύση για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης.

Αναπτύσσουμε μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που θα υποστηρίξει την προβολή και προώθηση της κρητικής αγροδιατροφής, τη διασύνδεση με τον τουρισμό και τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση αγροτικών μηχανημάτων. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού οικοσυστήματος όπου ο παραγωγός, ο επισκέπτης και η διοίκηση συνεργάζονται αρμονικά μέσα από ένα ενιαίο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον. Το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ αξιοποιεί τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης και του Διαδικτύου των Πραγμάτων για να προσφέρει εργαλεία που μετατρέπουν τη γνώση σε πράξη, συμβάλλοντας στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της κρητικής αγροτικής παραγωγής. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί ως ανοιχτή και επεκτάσιμη, ώστε να υποδεχθεί σε επόμενο στάδιο νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, ενισχύοντας τον ρόλο της Κρήτης ως πρότυπης “έξυπνης” αγροτικής περιφέρειας».