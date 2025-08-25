CAFE MELI
Διμερής Συνάντηση για την διαπεριφερειακή συνεργασία Κρήτης – Πούλια (Ιταλία)

25/08/2025
Διμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κρήτης και της Ιταλικής Περιφέρειας Πούλια.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με εθιμοτυπική συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στο Μπάρι, καθηγητή Στέλιο Campanale, ο οποίος έχει καταγωγή από τα Χανιά και διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κρήτη.

Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή των Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων Γιώργου Αλεξάκη (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα) και Μανόλη Καμπουράκη (Οικονομικά Θέματα), της Προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σχέσεων Βασιλικής Μαδούλκα, καθώς και του Επίτιμου Πρόξενου της Ιταλίας στην Κρήτη Παύλου Bartolozzi.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Περιφερειών και τη διερεύνηση συνεργασιών μέσω αδελφοποιήσεων αυτοδιοικητικών φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η προώθηση του ελαιολάδου.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στη διεθνή της παρουσία, ενισχύοντας τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την ευρωπαϊκή της δικτύωση.

