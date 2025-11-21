CAFE MELI
Δήμαρχος Αγίου Νικολάου: «Δεν είναι εχθροί της πόλης – Το πρόβλημα ξεκινάει από την ενόχληση σε δημόσιο χώρο!» | +Podcast

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος Κρήτης και την εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη βρέθηκε σήμερα (21/11) ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε τόσο στη ζωή στην πόλη όσο και στο κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο δήμαρχος κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την καθημερινότητα στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και για την έντονη συζήτηση που έχει προκύψει μετά την πρόσφατη ακύρωση προγραμματισμένης εκδήλωσης σε κατάστημα εστίασης, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από επαγγελματίες και κατοίκους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και η πρόσφατη συνάντηση του Συλλόγου Εστίασης και του Εμπορικού Συλλόγου με εκπροσώπους του Δήμου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εκφράστηκε ξεκάθαρα η διάθεση του Δήμου να στηρίξει την αγορά και να αναβαθμίσει το εορταστικό κλίμα της πόλης. Συγκεκριμένα, έγινε λόγος για ενισχυμένο χριστουγεννιάτικο στολισμό και για μια σειρά εκδηλώσεων που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να διατηρηθεί η πόλη «ζωντανή» καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών.

Ο κ. Μενεγάκης σημείωσε ότι σκοπός των δράσεων αυτών είναι να προσελκύσουν όχι μόνο τους ντόπιους, αλλά και επισκέπτες από άλλες περιοχές της Κρήτης και – γιατί όχι – της υπόλοιπης Ελλάδας. «Ο Άγιος Νικόλαος έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει χριστουγεννιάτικο προορισμό», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τους επαγγελματίες.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των καταγγελιών και της ακύρωσης της εκδήλωσης, ο δήμαρχος ήταν σαφής:
«Δεν είναι εχθροί της πόλης οι καταγγελίες. Το πρόβλημα ξεκινάει από την ενόχληση σε δημόσιο χώρο», υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός των κανόνων και της ισορροπίας μεταξύ ψυχαγωγίας και ποιότητας ζωής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της πόλης.

Ο κ. Μενεγάκης κατέληξε λέγοντας πως στόχος είναι μια συνεργατική σχέση ανάμεσα σε Δήμο, επαγγελματίες και πολίτες, ώστε οι εντάσεις να μην επισκιάζουν την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης ενόψει της εορταστικής περιόδου.

