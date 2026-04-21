Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τη λειψυδρία στην Κρήτη

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στο κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, υπό τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού, συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.

Στη σύσκεψη έδωσαν το «παρών» κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, η Υφυπουργός Μετανάστευσης κ. Σέβη Βολουδάκη, ο Ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία ενός ενιαίου σχεδιασμού για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, προτείνοντας τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), το οποίο θα περιλαμβάνει πέντε στοχευμένα έργα προτεραιότητας, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σε επόμενη φάση.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ανέδειξε κατά την τοποθέτησή του τις ιδιαιτερότητες του Δήμου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τόπο με έντονη τουριστική δραστηριότητα αλλά και εκτεταμένη ενδοχώρα με σημαντικές αρδευτικές ανάγκες, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις λόγω εποχικότητας.

Όπως τόνισε, η Ανατολική Κρήτη αντιμετωπίζει διαχρονικά υδατικό έλλειμμα, ενώ και η Δυτική Κρήτη, παρά τη σχετική επάρκεια, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για ενιαία διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο Κρήτης, με έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Ο κ. Μενεγάκης έθεσε ως βασικές προτεραιότητες:

– την ενίσχυση της τροφοδοσίας του Φράγματος Αποσελέμη,

– την υλοποίηση νέων έργων αποθήκευσης νερού,

– την ανάπτυξη στοχευμένων διασυνδέσεων δικτύων,

– την άμεση εκκίνηση έρευνας για τη χαρτογράφηση των υδροφόρων οριζόντων και των γεωτρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη επιστημονικής τεκμηρίωσης, με στόχο την αποτύπωση των διαθέσιμων αποθεμάτων, τον εντοπισμό βιώσιμων γεωτρήσεων και την προστασία των υδάτων από φαινόμενα υφαλμύρωσης.

Παράλληλα, πρότεινε την ένταξη της χαρτογράφησης των υδροφόρων οριζόντων και της σχετικής έρευνας στον στρατηγικό σχεδιασμό της Πολιτείας, με την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου:

«Η Κρήτη, και ιδιαίτερα η Ανατολική Κρήτη, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να λειτουργεί υπό καθεστώς υδατικής ασφάλειας. Απαιτείται άμεσα ένας ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο νησιού, με έμφαση σε σύγχρονες υποδομές, ενίσχυση κρίσιμων έργων όπως το Φράγμα Αποσελέμη και, κυρίως, σε επιστημονικά δεδομένα μέσα από τη χαρτογράφηση των υδροφόρων οριζόντων. Δεν μπορούμε να προχωράμε σε γεωτρήσεις χωρίς γνώση και σχέδιο. Η Κρήτη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας νερού και είναι ευθύνη όλων μας να το διασφαλίσουμε».