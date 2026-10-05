Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου παρουσίασε στο κυβερνητικό κλιμάκιο τις άμεσες ανάγκες και κατέθεσε υπόμνημα για κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα

Την ανάγκη άμεσης μετάβασης από τη διαχείριση της κρίσης στην αποκατάσταση των ζημιών και, κυρίως, στην πρόληψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2026 στο νέο κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο.

Η σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κρήτη, την καταγραφή των άμεσων αναγκών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση, με τη συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου, της Περιφέρειας, των Δήμων και αρμόδιων φορέων.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στους Δήμους Μυλοποτάμου, Οροπεδίου Λασιθίου και Ιεράπετρας. Ωστόσο, και στον Δήμο Αγίου Νικολάου σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, δίκτυα και εγκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη.

Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου ήταν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ενώ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμαρχοι του νησιού, επικεφαλής των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ.ά..

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Μενεγάκης ευχαρίστησε την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας, την Περιφέρεια Κρήτης και τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κινητοποίηση και την ανταπόκρισή τους στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Όπως ανέφερε, «η Πολιτική Προστασία λειτουργεί και υπήρξε κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως μπορεί και πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς. Όμως τώρα χρειάζεται να περάσουμε από τη διαχείριση της κρίσης στην αποκατάσταση και κυρίως στην πρόληψη».

Ο Δήμαρχος ζήτησε από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν άμεσα τρεις πρωτοβουλίες:

Πρώτον, ένα απλό και γρήγορο πρόγραμμα αποζημιώσεων για αγρότες και κτηνοτρόφους, με εύχρηστο τρόπο δήλωσης και τεκμηρίωσης των ζημιών.

Δεύτερον, πρόγραμμα άμεσης αποκατάστασης των υποδομών που επλήγησαν, όπως το δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, τα δίκτυα, οι δημοτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες περιβαλλοντικές υποδομές, μεταξύ των οποίων ο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, με γρήγορες διαδικασίες εγκρίσεων και χρηματοδότησης.

Τρίτον, πρόγραμμα ωρίμανσης και χρηματοδότησης των έργων της επόμενης ημέρας, με έμφαση σε αντιπλημμυρικά, αποστραγγιστικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και έργα αγροτικής οδοποιίας.

«Δεν πρέπει να αποκαταστήσουμε μόνο ό,τι χάλασε. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κρίση πιο δυνατοί, ενωμένοι, με καλύτερες και πιο ανθεκτικές υποδομές», τόνισε.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, ο Δήμαρχος παρέδωσε επίσημο υπόμνημα του Δήμου Αγίου Νικολάου, με αίτημα χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026, καθώς και για την υλοποίηση αναγκαίων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες των τεχνικών υπηρεσιών, έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε τοιχεία αντιστήριξης, δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, σχολικά κτίρια, βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικά κτίρια, δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις και στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη δρομολόγησης αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Παλαιού ΚΤΕΛ Ελούντας, καθώς και στις εκτεταμένες ανάγκες στην περιοχή Μέσα Λακώνια – Φλαμουριανά, όπου καταγράφηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, χωμάτων, λίθων και φερτών υλικών, με προβλήματα σε κοινόχρηστους χώρους, κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Ο Δήμος ζητά άμεσους καθαρισμούς ρεμάτων, φυσικών απορροών και τάφρων, απομάκρυνση φερτών υλικών και εργασίες αντιστήριξης στην κεντρική τάφρο «Σχίσμα».

Παράλληλα, ζητείται η χρηματοδότηση ολοκληρωμένης υδραυλικής – αντιπλημμυρικής μελέτης για την αποστράγγιση του κάμπου των Μέσα Λακωνίων, ώστε να εξεταστεί συνολικά το δίκτυο φυσικών απορροών και τεχνικών έργων και να ωριμάσει ένα μόνιμο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Η καταγραφή των ζημιών συνεχίζεται και, με την ολοκλήρωσή της, ο Δήμος θα αποστείλει αναλυτικό πίνακα ζημιών και προϋπολογισμού, συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό και τεχνικές εισηγήσεις.

Η Δημοτική Αρχή παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Πολιτεία, την Περιφέρεια Κρήτης και τους αρμόδιους φορείς, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, την άμεση αποκατάσταση της καθημερινότητας και τη θωράκιση του Δήμου απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα.