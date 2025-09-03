Δήλωση του Διευθυντή ΔΕ Λασιθίου Αθ. Κατσαγκόλη: «Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις»

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σημαντικές παρεμβάσεις και ενισχύσεις στο εκπαιδευτικό έργο, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε τοπικό και ειδικότερα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Νέοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών

Μετά τους 32.400 διορισμούς που έγιναν στην τελευταία πενταετία, πραγματοποιήθηκαν και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά άλλοι 8.823 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών, φτάνοντας σε σύνολο τους 42.000, οι οποίοι στελεχώνουν τα σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Στη Δ.Δ.Ε. Λασιθίου, στους 250 διορισμούς της τελευταίας πενταετίας προστέθηκαν και οι 41 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία αυτές τις ημέρες και θα υπηρετήσουν στα Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και τις ΣΜΕΑΕ, ενισχύοντας σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ, η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιο συγκεκριμένα για τη Δ.Δ.Ε. Λασιθίου έχουν ζητηθεί 78 αναπληρωτές Γενικής Αγωγής, 61 Ειδικής Αγωγής, 16 για τα Πειραματικά Σχολεία και 22 ΕΕΠ-ΕΒΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά.

Νέα Τμήματα Ένταξης

Για πρώτη φορά το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αποφασίζει να δώσει μια μόνιμη λύση στο πάγιο αίτημα των σχολικών μονάδων για στήριξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την ίδρυση των 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης (Αθμια 2.556 και Βθμια 892). Στην περιοχή ευθύνης της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου στα 4 ήδη λειτουργούντα προστέθηκαν και 10 νέα Τμήματα Ένταξης, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών στη γνώση και κυρίως στη συμπερίληψη και Ενταξιακή Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, σχεδόν σε κάθε σχολική μονάδα ιδρύονται οργανικές θέσεις και τοποθετούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ.

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων

Σε όλη τη χώρα εγκρίθηκε η λειτουργία 3.726 ολιγομελών τμημάτων, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι εκπαιδευτικές δομές σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Στο Λασίθι, εγκρίθηκε η λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων Ο.Π. των ΓΕ.Λ.(43) και Τομέων/Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.(25 που ζητήθηκαν από τις σχολικές μονάδες, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα των μαθητών/τριών να φοιτούν στον τόπο τους, χωρίς να αποδυναμώνονται τα σχολεία της περιοχής.

Διαδραστικοί Πίνακες και Κιτ Ρομποτικής

Η αναβάθμιση της ψηφιακής διάστασης της εκπαίδευσης συνεχίζεται με την προμήθεια διαδραστικών πινάκων και κιτ ρομποτικής για τα σχολεία όλης της χώρας.

Στη Δ.Δ.Ε. Λασιθίου, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ήδη 190 νέοι διαδραστικοί πίνακες και 574 κιτ ρομποτικής, τα οποία ενσωματώνονται στην καθημερινή διδακτική πράξη, δίνοντας νέα διάσταση στη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Τέλος, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορά στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 431 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός από τα 3 Δημοτικά Σχολεία που έχουν ενταχθεί στον νομό Λασιθίου, έχει ενταχθεί και το ιστορικό κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας.

Ο Διευθυντής ΔΕ Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης