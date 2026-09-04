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Δήλωση του Γ. Φιλιππάκη για την υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του δήμου Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2026
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Με αφορμή το χθεσινό (2/9/26) δημοσίευμα σχετικά με την υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου, θεωρώ αναγκαία την πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές του περιστατικού προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες και οι υπεύθυνοι της υπόθεσης, χωρίς καμία συγκάλυψη ευθυνών (μεμονωμένων ατόμων, τραπεζικών οργανισμών, κ.ο.κ.)

ΧΡΥΣΟΣ

Παρά τη διευκρίνηση του Δήμου Αγίου Νικολάου ότι δεν έχει υποστεί οικονομική ζημιά και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί, θεωρώ αναγκαία την ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου τόσο για τις αιτίες που οδήγησαν στο συγκεκριμένο περιστατικό, τις ενέργειες που έγιναν για να διασφαλιστούν τα χρήματα του δήμου, όσο και τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

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Θεωρώ ταυτόχρονα αναγκαία την άμεση και πλήρη ενημέρωση των δημοτών για το πως διασφαλίζονται τα χρήματά τους που μπαίνουν στα ταμεία του δήμου μας με τα αποτελέσματα της έρευνας των αρμόδιων αρχών και την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης.

MARIS
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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2026
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