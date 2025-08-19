Δήλωση Γ.Φιλιππάκη με αφορμή τον συνεχιζόμενο κατήφορο της δημοτικής αρχής Αγίου Νικολάου

Καταγγέλλουμε για ακόμα μια φορά το κλίμα καταστολής με μεγάλο αριθμό αστυνομικών και άλλων δυνάμεων, που επικράτησε για ακόμα μια φορά στην πόλη του Αγίου Νικολάου με πρόσχημα την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου CROWN IRIS.

Για την κατάσταση αυτή έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία αντί να ενισχύει την πυροπροστασία, τα δημόσια νοσοκομεία και τις σχολικές μονάδες του Νομού, τις υποδομές για την εξασφάλιση φθηνού και πόσιμου νερού κ.α., ενισχύει την καταστολή και το κλίμα αστυνομοκρατίας. Στόχος της είναι να εμπεδώνεται με κάθε τρόπο στο λαό και τη νεολαία ότι θα κάνει ότι είναι δυνατό για να μη θιχτεί η «στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ» και συνολικά η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς.

Αέρα στα πανιά της κυβέρνησης να στηρίζει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους πολεμικούς σχεδιασμούς, δίνουν βεβαίως οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που εγκαινίασαν, συνέχισαν, εμπέδωσαν και συνεχίζουν να στηρίζουν αυτή την «στρατηγική συμμαχία», το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ-ΕΕ και συμφωνούν με τους προϋπολογισμούς της εμπλοκής στον πόλεμο, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τεράστιες ευθύνες όμως έχει και η δημοτική αρχή Αγίου Νικολάου, που εδώ κι ένα μήνα βλέπουμε να βαδίζει και αυτή τον ίδιο κατήφορο συντονιζόμενη με τις επιδιώξεις της κυβέρνησης. Βάζει πλάτη στην επιχείρηση διόρθωσης της εικόνας του κράτους-δολοφόνου Ισραήλ για τα εγκλήματα που διαπράττει με το αφήγημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» και τη λογική των ίσων αποστάσεων. Επιφύλαξε τιμές υποδοχής στις 6/8 στο κρουαζιερόπλοιο στο όνομα της «προστασίας του τοπικού τουριστικού brand name» ενώ όπως καταγγέλθηκε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο είχε και τη δική της συμβολή «δια χειρός» αντιδημάρχου της στην καταστολή και την «επιβολή της τάξης» από τις αστυνομικές δυνάμεις στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στις 29/7.

Καταγγέλλουμε τη δημοτική αρχή και την απαράδεκτη στάση της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου αφού την ίδια στάση φίμωσης και καταστολής συνεχίζουν από κοινού εντός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της 6ης Αυγούστου η πρόεδρος δεν μου έδωσε καν τον λόγο για να αναφερθώ στο περιστατικό με τον Ισραηλινό δράστη που επιτέθηκε σε εργαζόμενη σε εμπορική επιχείρηση γνωστού επαγγελματία του τόπου μας, γεγονός που μάλιστα πήρε πανελλαδική διάσταση και για αυτό το λόγο αποχώρησα διαμαρτυρόμενος. Παράλληλα στην χθεσινή συνεδρίαση καταγγέλθηκε από δημοτικό σύμβουλο ο προπηλακισμός πολίτη από αντιδήμαρχο της δημοτικής αρχής στις 29/7, που αναφέρουμε παραπάνω και από ότι φαίνεται όχι μόνο με την ανοχή αλλά και με τη στήριξη του δημάρχου.

Καταγγέλλουμε όλα τα παραπάνω στον Αγιονικολιώτικο λαό και καλούμε σε ένταση της πάλης για να πάρουν απάντηση η κυβέρνηση της ΝΔ, η αρεστή της δημοτική αρχή και συνολικά τα κόμματα που στηρίζουν διαχρονικά την περίφημη «στρατηγική συμμαχία» με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ότι κι αν κάνουν το δίκιο δε φιμώνεται και η αλληλεγγύη στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό όχι απλά δεν καταστέλλεται αλλά θα θεριέψει μέχρι να γίνει πράξη το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Εμείς, οι δυνάμεις του ΚΚΕ, θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην υπόθεση αυτή για να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού, να σταματήσει κάθε επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, απαιτώντας την διακοπή κάθε οικονομικής, πολιτικής, στρατιωτικής συνεργασίας και στήριξης στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Το Γραφείο Τύπου