CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον ΧΥΤΑ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με επίγεια μέσα και ελικόπτερα, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίου Νικολάου και τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, δίνουν μια δύσκολη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Η προσπάθεια αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη με στόχο να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή χωματοκάλυψη.

Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν και παραμένει η ασφάλεια όλων των εργαζομένων, η αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς και η διασφάλιση ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων θα συνεχιστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

ΧΡΥΣΟΣ

Παρακαλούμε θερμά για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, ώστε να περιοριστεί, όσο είναι εφικτό, η απόρριψη απορριμμάτων στους κάδους.

Με τη συλλογική προσπάθεια όλων μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά αυτή τη δύσκολη στιγμή.

NOVA

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να αγωνίζεται καθημερινά, ώστε η πόλη και οι κοινότητές μας να παραμένουν καθαρές και ασφαλείς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινάει σήμερα η δίκη στο Ηράκλειο για τους 105 κατηγορούμενους

22/09/2025

Η «Συνεργασία Δημοτών» για την φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

22/09/2025

Το Cliff Diving επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου

22/09/2025

Υπόμνημα του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης προς περιφερειάρχη με 13 προτεραιότητες για τον τουρισμό

21/09/2025
enoikia

Χανιά: Απάτες, αισχροκέρδεια και λύσεις ανάγκης με φόντο την στεγαστική κρίση | +Video

21/09/2025

Τιμητική εκδήλωση στο Γυμνάσιο Καστελλίου από τον ΕΛΣΟΛ

20/09/2025

Αποσελέμης: Στο 23% η στάθμη του ταμιευτήρα!

20/09/2025
λάδι - ελαιόλαδο

Κρητικό λάδι: Από 4 ευρώ έως 4,63 ευρώ το κιλό οι τιμές παραγωγού

20/09/2025

Αγιος Νικόλαος: Εντονη διαμαρτυρία των κατοίκων της οδου Κ.Παλαιολόγου

19/09/2025

Η Περιφέρεια Κρήτης στο 1ο διεθνές συνέδριο FAME

19/09/2025
Back to top button