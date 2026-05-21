Διήμερη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου διοργανώνει διήμερη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία «ΜΕΤΟΠΗ – Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος».

Κατά την έναρξη της θεωρητικής εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, με τη συμμετοχή αιρετών, στελεχών λιμενικών αρχών, εκπροσώπων τοπικών φορέων και συνεργατών, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, κ. Δημήτρης Αγαπητός, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι ο Άγιος Νικόλαος και ο Κόλπος του Μιραμπέλλου αποτελούν πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο για την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη της περιοχής.

Παρόντες κατά τη θεωρητική εκπαίδευση εκ μέρους του Δήμου ήταν, επίσης, οι αντιδήμαρχοι Αντώνης Μαυρής, Στέργιος Ατσαλάκης και Γιώργος Μπελούκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγαπητός, η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης απαιτεί συντονισμό, εξειδικευμένη γνώση και συνεχή εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρχει άμεση και οργανωμένη ανταπόκριση σε κάθε πιθανό συμβάν.

Στο πλαίσιο της θεωρητικής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΜΕΤΟΠΗ», κ. Β. Αγγελόπουλο, Μηχανικό Περιβάλλοντος, προς εκπροσώπους του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και άλλων τοπικών υπηρεσιών και φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές για τη μεταφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας, καθώς και προς όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή παρουσία και συμβολή τους.

Η δράση θα ολοκληρωθεί με πρακτική άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαίου 2026 το πρωί στον Όρμο Καθολικού, με στόχο την εφαρμογή στην πράξη των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τη συνεργασία, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του για την προστασία των θαλασσών και του φυσικού πλούτου της περιοχής.