Digital Rural Interreg Europe: Πέντε προτάσεις για μια σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική ύπαιθρο

Πέντε προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, λειτουργικής και ελκυστικής υπαίθρου στην Κρήτη διαμορφώθηκαν και κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του συμμετοχικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Digital Rural Interreg Europe», το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί ως εταίρος.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενεργοποίηση και συμμετοχή φορέων και πολιτών στη συζήτηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η κρητική ύπαιθρος, αλλά και η συνδιαμόρφωση προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και στην ενίσχυση της αποκέντρωσης.

Στο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και εργάστηκαν πάνω σε κρίσιμους θεματικούς άξονες:

την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων,

τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων,

τη συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση της δημόσιας ζωής,

το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη,

τον πολιτισμό και την αξιοποίηση της τοπικής ταυτότητας.

Μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία, οι ομάδες κατέληξαν σε συγκεκριμένες προτάσεις με κοινή επιδίωξη να καταστεί η ζωή στην ύπαιθρο περισσότερο σύγχρονη, προσβάσιμη, παραγωγική και ελκυστική για τους νέους και τις τοπικές κοινωνίες.

Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιαστούν στο επόμενο workshop του ευρωπαϊκού έργου στην Πολωνία με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, ώστε να αναδειχθούν οι κοινές προτεραιότητες και να διερευνηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησης.

Σταύρος Τζεδάκης: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προϋπόθεση για μια ανθεκτική ύπαιθρο»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Όπως ανέφερε, η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των παραγωγών με σύγχρονες γνώσεις και ψηφιακά εργαλεία. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η τεχνολογία να αξιοποιηθεί συνολικά στην αγροτική οικονομία και στην καθημερινότητα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Μέσα από το «Digital Rural Interreg Europe», η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετατρέποντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ουσιαστικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.