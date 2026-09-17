CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Digital Rural Interreg Europe: Πέντε προτάσεις για μια σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική ύπαιθρο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
17092026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Πέντε προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, λειτουργικής και ελκυστικής υπαίθρου στην Κρήτη διαμορφώθηκαν και κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του συμμετοχικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Digital Rural Interreg Europe», το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί ως εταίρος.

ΧΡΥΣΟΣ

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενεργοποίηση και συμμετοχή φορέων και πολιτών στη συζήτηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η κρητική ύπαιθρος, αλλά και η συνδιαμόρφωση προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και στην ενίσχυση της αποκέντρωσης.

SUNSTOP

Στο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και εργάστηκαν πάνω σε κρίσιμους θεματικούς άξονες:

MARIS
  • την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων,
  • τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων,
  • τη συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση της δημόσιας ζωής,
  • το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
  • τον πολιτισμό και την αξιοποίηση της τοπικής ταυτότητας.

Μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία, οι ομάδες κατέληξαν σε συγκεκριμένες προτάσεις με κοινή επιδίωξη να καταστεί η ζωή στην ύπαιθρο περισσότερο σύγχρονη, προσβάσιμη, παραγωγική και ελκυστική για τους νέους και τις τοπικές κοινωνίες.

Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιαστούν στο επόμενο workshop του ευρωπαϊκού έργου στην Πολωνία με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, ώστε να αναδειχθούν οι κοινές προτεραιότητες και να διερευνηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησης.

Σταύρος Τζεδάκης: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προϋπόθεση για μια ανθεκτική ύπαιθρο»
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Όπως ανέφερε, η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των παραγωγών με σύγχρονες γνώσεις και ψηφιακά εργαλεία. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η τεχνολογία να αξιοποιηθεί συνολικά στην αγροτική οικονομία και στην καθημερινότητα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Μέσα από το «Digital Rural Interreg Europe», η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετατρέποντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ουσιαστικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

sxoliko

Χανιά: Ξέχασαν παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό για 5 ώρες

17 Σεπτεμβρίου 2026
17092026

Συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον Αγιο Νικόλαο

17 Σεπτεμβρίου 2026

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

17 Σεπτεμβρίου 2026
17092026

«Κρητικά Μαγειρέματα 2026» Μια μεγάλη γιορτή γεύσης – παράδοσης και φιλοξενίας στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου

17 Σεπτεμβρίου 2026
16092026

Συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

16 Σεπτεμβρίου 2026
iera synodos crete

Προετοιμασία συνεδρίου σχετικά με τα φαινόμενα βίας και παραβατικής συμπεριφοράς

16 Σεπτεμβρίου 2026
heraklio ds

Με θετικό πρόσημο και ο ισολογισμός 2025 του Δήμου Ηρακλείου

16 Σεπτεμβρίου 2026
16092026

Κρήτη: Σύσκεψη για τις καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

16 Σεπτεμβρίου 2026
15092026

Οι πρώτες συναντήσεις των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης

16 Σεπτεμβρίου 2026
15092026

Heraklion Go: Η νέα εφαρμογή για γρήγορη μετακίνηση στην πόλη του Ηρακλείου | Video

15 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button