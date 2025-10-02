CAFE MELI
Διεθνής διάκριση για το ΕΛΜΕΠΑ: 19 μέλη ΔΕΠ στη λίστα Stanford των κορυφαίων επιστημόνων

Ανάγνωση 2 λεπτών
Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασαν δεκαεννέα (19) μέλη ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), καθώς συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του Πανεπιστημίου Stanford, η οποία δημοσιεύεται στο Elsevier Data Repository.

Η κατάταξη αυτή που θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες και αναγνωρισμένες διεθνώς,  περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως, και βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια όπως ο αριθμός των ετεροαναφορών, ο δείκτης h, και η συνολική επιστημονική επίδραση.

Η αξιολόγηση αφορά τόσο στην ετήσια επιστημονική τους επίδραση όσο και στο συνολικό έργο των επιστημόνων. Οι επιστήμονες του ΕΛΜΕΠΑ που διακρίθηκαν, δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά πεδία αιχμής όπως: Μηχανολογική και Ενεργειακή Τεχνολογία, Ηλεκτρονικά Συστήματα Ισχύος, Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες, Μηχανική Υπολογιστών και Υπολογιστικά Συστήματα, Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική, Διατροφή και Διαιτολογία, Νοσηλευτική.

Στην πρώτη λίστα που αφορά στην επιστημονική επίδοση για το έτος 2024, διακρίνονται δέκα επτά (17) μέλη ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ, κατά σειρά επίδοσης:

  1. Αγγελική Μενεγάκη – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  2. Νεκτάριος Βιδάκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  3. Ιωάννης Χατζηαντωνίου – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  4. Βασίλειος Ράικος – Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  5. Παναγιώτης Πολυγερινός – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  6. Δημήτριος Καλδέρης – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  7. Εμμανουήλ Κυμάκης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  8. Μάρκος Πετούσης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  9. Λάζαρος Τζούνης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  10. Δημήτριος Κατσαπρακάκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  11. Δήμητρα Βερνάρδου – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  12. Κωνσταντίνος Μαριάς – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  13. Χριστόφορος Παπανδρέου – Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  14. Εμμανουήλ Τσικνάκης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  15. Δημήτριος Φανουράκης – Τμήμα Γεωπονίας
  16. Ευρυδίκη Πατελάρου – Τμήμα Νοσηλευτικής
  17. Εμμανουήλ Ροδιτάκης – Τμήμα Γεωπονίας

Στη δεύτερη λίστα που αξιολογεί την συνολική επιστημονική συνεισφορά και τον αντίκτυπο στην παγκόσμια έρευνα, περιλαμβάνονται εννέα (9) μέλη ΔΕΠ, κατά σειρά επίδοσης:

  1. Εμμανουήλ Κυμάκης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    2. Αγγελική Μενεγάκη – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    3. Βασίλειος Ράικος – Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    4. Θρασύβουλος Μανιός – Τμήμα Γεωπονίας
    5. Δήμητρα Βερνάρδου – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    6. Ηλίας Ποταμίτης – Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής
    7. Δημήτρης Κατσαπρακάκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    8. Λάζαρος Τζούνης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    9. Νεκτάριος Βιδάκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Η φετινή διάκριση των δεκαεννέα (19) μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στην ετήσια κατάταξη του Πανεπιστημίου Stanford αποτελεί ένα σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα. Το γεγονός ότι επτά (7) εξ αυτών περιλαμβάνονται και στις δύο λίστες — τόσο για τον συνολικό (career-long) όσο και για τον ετήσιο (single year) αντίκτυπο — επιβεβαιώνει τη σταθερή και διαχρονική ποιότητα της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 19 μέλη αντιστοιχούν σε περίπου 10% του συνολικού ακαδημαϊκού προσωπικού του ΕΛΜΕΠΑ, γεγονός που υπογραμμίζει τη συγκριτικά υψηλή αναλογία αριστείας στο Ίδρυμα. Η παρουσία τους στη λίστα του Stanford ενισχύει τη διεθνή αναγνώριση του ΕΛΜΕΠΑ και αναδεικνύει τη συμβολή του στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

