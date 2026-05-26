Διεθνής αναγνώριση για 20 καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Νέες διακρίσεις για Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις της κατάταξης της ακαδημαϊκής πλατφόρμας Research.com για τους καλύτερους ερευνητές και τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο ανά επιστημονικό πεδίο.

Η κατάταξη βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των OpenAlex και CrossRef. Η θέση στην κατάταξη βασίζεται στον δείκτη D (Discipline H-index), o οποίος λαμβάνει υπόψιν μόνο δημοσιεύσεις και δεδομένα παραπομπών για έναν εξεταζόμενο επιστημονικό κλάδο.

Η συνολική κατάταξη του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά επιστημονικό κλάδο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις της κατάταξης Research.com είναι:

∙ 1η θέση στην επιστήμη Business Management

∙ 4η θέση στην επιστήμη Engineering and Technology

∙ 6η θέση στην επιστήμη Electronics and Electrical Engineering

∙ 6η θέση στην επιστήμη Environmental Sciences

∙ 8η θέση στην επιστήμη Chemistry

∙ 8η θέση στην επιστήμη Materials Science

∙ 9η θέση στην επιστήμη Computer Science

Η φετινή έκδοση της κατάταξης Research.com περιλαμβάνει 20 Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους.

Στην επιστήμη Business Management:

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 1η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 72

19.021 αναφορές στο έργο του

417 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 2η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 63

12.193 αναφορές στο έργο του

214 δημοσιεύσεις

Στην επιστήμη Engineering and Technology:

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 5η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 67

16.180 αναφορές στο έργο του

333 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 14η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 61

10.682 αναφορές στο έργο του

202 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 22η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 55

7.021 αναφορές στο έργο του

189 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 41η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 48

8.135 αναφορές στο έργο του

164 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 52η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 43

7.597 αναφορές στο έργο του

172 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Κονσολάκης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 56η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 42

5.862 αναφορές στο έργο του

128 δημοσιεύσεις

Στην επιστήμη Electronics and Electrical Engineering:

Ο Ομότιμος Καθηγητής Μάρκος Παπαγεωργίου της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 4η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 80

27.621 αναφορές στο έργο του

477 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Θρασύβουλος Σπυρόπουλος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 25η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 40

13.692 αναφορές στο έργο του

144 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 37η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 34

8.887 αναφορές στο έργο του

116 δημοσιεύσεις

Στην επιστήμη Environmental Sciences:

Ο Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 22η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 54

7.792 αναφορές στο έργο του

221 δημοσιεύσεις

Ο Ομότιμος Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 39η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 44

9.690 αναφορές στο έργο του

104 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 48η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 41

5.432 αναφορές στο έργο του

196 δημοσιεύσεις

Στην επιστήμη Chemistry:

Ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 10η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 77

18.710 αναφορές στο έργο του

224 δημοσιεύσεις

Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 57η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 50

11.343 αναφορές στο έργο της

123 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Δημήτριος Γουρνής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 58η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 50

11.225 αναφορές στο έργο του

233 δημοσιεύσεις

Στην επιστήμη Material Science:

Ο Καθηγητής Δημήτριος Γουρνής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 28η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 51

11.437 αναφορές στο έργο του

243 δημοσιεύσεις

Στην επιστήμη Computer Science:

Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 3η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 75

19.355 αναφορές στο έργο του

291 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 31η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 50

10.097 αναφορές στο έργο του

256 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Ιωάννης Μαρινάκης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 59η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 42

5.549 αναφορές στο έργο του

137 δημοσιεύσεις

Ο Καθηγητής Θρασύβουλος Σπυρόπουλος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 65η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 40

13.818 αναφορές στο έργο του

162 δημοσιεύσεις

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Καλογεράκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 72η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 39

11.308 αναφορές στο έργο του

80 δημοσιεύσεις

Η Μαγδαληνή Μαρινάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 105η θέση στην Ελλάδα με:

δείκτη D-index 33

4.515 αναφορές στο έργο της

136 δημοσιεύσεις

O Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Χριστοδουλάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 108η θέση στην Ελλάδα με: