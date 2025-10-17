Διεθνές συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες τεχνολογίες στο ΕΛΜΕΠΑ

Η Πολιτική Προστασία αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αξιοποίηση επιστημονικών μεθόδων και νέων τεχνολογιών.

Το “11 ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες -Safe Heraklion 2025” φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν η Safe Greece και το ΕΛΜΕΠΑ και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του ΟΑΣΠ.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Με ευρεία και επίκαιρη θεματολογία, οι εργασίες του συνεδρίου καλύπτουν θεματικές ενότητες που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο, από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς κινδύνους και καταστροφές μέχρι τις τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να υποστηρίξουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Τα Συνέδρια Safe Greece από το 2014 συγκεντρώνουν εκπροσώπους του Ακαδημαϊκού κόσμου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης, του Ιδιωτικού Τομέα και των Εθελοντικών Οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό:

– την ενίσχυση της διακλαδικότητας και της συνεργατικότητας στην Πολιτική Προστασία,

– την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων προς όφελος της Πολιτικής Προστασίας,

– την ανταλλαγή εμπειριών, διδαγμάτων και καλών πρακτικών,

– τη συζήτηση για τις σύγχρονες προκλήσεις στην Πολιτική Προστασία.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου Safe Heraklion 2025 είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ όλες πληροφορίες για το SafeHeraklion 2025 είναι αναρτημένες στο https://safegreece.org/ safeheraklion2025

Η εναρκτήρια τελετή θα λάβει χώρα την Τετάρτη 22/10 στις 9:30 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ.