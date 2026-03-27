Διεπιστημονικό Εργαστήριο «Πανεπιστήμιο Κρήτης, έρευνα, καινοτομία και τοπική κοινωνία»

Με αυξημένο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, στο Κινηματοθέατρο REX, το Διεπιστημονικό Θεματικό Εργαστήριο με θέμα «Πανεπιστήμιο Κρήτης, έρευνα, καινοτομία και τοπική κοινωνία».

Το εργαστήριο διοργανώθηκε σε συνεργασία του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Π.Κ. «Μῆτις», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πανεπιστήμια Αριστείας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και εντάσσεται στην προετοιμασία για τη λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης με έδρα τη Νεάπολη.

Η εκδήλωση αποτέλεσε, ουσιαστικά, μια αφετηρία για την εκδήλωση με θέμα «Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Δήμο Αγίου Νικολάου» που θα πραγματοποιηθεί στο Κινηματοθέατρο «Δρήρος» στη Νεάπολη, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και η οποία θα σηματοδοτήσει την έναρξη της λειτουργικής δραστηριότητας του Κέντρου στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να καταθέσουν προτάσεις και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας και στο άνοιγμα ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και της τοπικής κοινωνίας. Απώτερος στόχος όλων των δράσεων είναι το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού που θα στεγάσει, μεταξύ άλλων, το Εργαστήριο Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας και Αρχαιολογίας, να αποτελέσει «φάρο» πολιτισμού και σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική ανάπτυξη της Νεάπολης, του επάνω Μιραμπέλλου και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου, αλλά και ολόκληρου του νομού Λασιθίου και της Κρήτης.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Υποστήριξης του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού κ. Σοφία Καραμανώλη, ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους και τόνισε τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου και της συνεργασίας για την επιτυχή λειτουργία του Κέντρου.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια κ. Μαρία Βαρβακάκη, καθώς και ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Παυλίδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρος της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας. Παραβρέθηκαν, επίσης, μεταξύ άλλων, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη, οι επικεφαλής των παρατάξεων της δημοτικής μειοψηφίας κ.κ. Θωμάς Χαριτάκης, Χάρης Αλεξάκης και Γιώργος Φιλιππάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης κ. Δημήτρης Γαλανάκης και ο πρώην βουλευτής και Σύμβουλος των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκος Κοκκίνης, ο πρώην βουλευτής κ. Μανώλης Θραψανιώτης, κ.ά..

Ακολούθησε η παρουσίαση του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ελευθερία Ζέη, πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία ανέπτυξε τους βασικούς άξονες λειτουργίας της νέας δομής στη Νεάπολη. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία εργασίας του θεματικού εργαστηρίου από την κ. Διονυσία Κούτση, δρ. χωροτάκτη – πολεοδόμο, ειδική Συμμετοχικού Σχεδιασμού και Τοπικής Ανάπτυξης (commonspace co-op).

Το θεματικό εργαστήριο αναπτύχθηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση και προσέγγιση της σχέσης μεταξύ Πανεπιστημίου, Κέντρου και τοπικής κοινωνίας, ενώ στο δεύτερο μέρος δόθηκε έμφαση στη δικτύωση και στη συνδιαμόρφωση προτάσεων και δράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναπτύχθηκε διάλογος και κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης, των τοπικών φορέων, της αυτοδιοίκησης, των πολιτιστικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών, την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και τη συμβολή του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και τη γενικότερη εξωστρέφεια της περιοχής. Παράλληλα, καταγράφηκαν οι ανάγκες και οι προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τη λειτουργία του Κέντρου στη Νεάπολη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης, με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων.