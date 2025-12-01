CAFE MELI
Διενέργεια άσκησης – γυμνασίου στο λιμάνι Αγίου Νικολάου

01/12/2025
Στα πλαίσια του ISPS code, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την εταιρία φύλαξης της Λιμενικής εγκατάστασης Αγίου Νικολάου, διενήργησε στις 28-11-2025 μεγάλη άσκηση η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

Συμμετείχαν η εταιρία φύλαξης, το Λιμενικό σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ. Ελέγχθηκαν από τον ΥΑΛΕ Αγίου Νικολάου οι χρόνοι απόκρισης των ενεργειών που έλαβαν χώρα και διαπιστώθηκε η αμεσότητα και η ορθότητά τους, τόσο της εταιρείας φύλαξης της Λιμενικής εγκατάστασης, όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη συνεργασία.

