Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές αφίξεις στη Κρήτη – Πάνω από 300 άτομα εντοπίστηκαν κοντά στην Γαύδο

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα μεταναστευτικών αφίξεων, που μέσα σε λίγες μόλις ώρες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα της Κυριακής, στο λιμενικό καθώς δεν είναι λίγες και πάλι οι αφίξεις όπου για τρίτη ημέρα φαίνεται πως θα ταλαιπωρήσουν τις αρχές, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, τέσσερα νέα περιστατικά βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς από τις πολύ πρωινές ώρες τέσσερις λέμβοι που μετέφεραν δεκάδες άτομα εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Γαύδου. Η επιχείρηση διάσωσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί σύμφωνα με πληροφορίες, όπως και η μεταφορά των ανθρώπων στο Ακριτικό νησί που αναμένεται και σήμερα να “βουλιάξει” από μεταναστευτικές αφίξεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, 303 άτομα έχουν εντοπιστεί σήμερα Κυριακή να πλέουν με λέμβους κοντά στην Γαύδο, με το λιμενικό να βρίσκεται επί ποδός για την μεταφορά τους στην Κρήτη.

Σε οριακό σημείο η Αγυιά – Περισσότεροι από 250 μετανάστες χθες στη Κρήτη

Η Αγυιά στα Χανιά έχει φτάσει στα όρια της φιλοξενίας, με γιατρούς και εθελοντές να αποχωρούν λόγω αδυναμίας προσφοράς, ενώ στη Γαύδο οι αφίξεις θυμίζουν «μορφή απόβασης», σύμφωνα με τη δήμαρχο του νησιού. Την ίδια στιγμή, οι λιμενικές αρχές και η Frontex καταγράφουν συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης, με τον συνολικό αριθμό των μεταναστών να αγγίζει εκατοντάδες σε διάστημα 24 ωρών.

Συγκεκριμένα, τρεις βάρκες με δεκάδες άτομα αποβιβάστηκαν στην Τρυπητή, στην Καρεβέ αλλά και στην παραλία Κεφαλή, στο βόρειο τμήμα του νησιού, η οποία θεωρείται από τις πιο δυσπρόσιτες. «Έχει γεμίσει από κόσμο η Καρεβέ», τόνισε χαρακτηριστικά η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη στο neakriti.gr και την ΚΡΗΤΗ TV, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση θυμίζει απόβαση.

Όπως επισημαίνει, ο Δήμος έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, με τους καταστηματάρχες στον Κόρφο – όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες – να έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους λόγω της ασφυκτικής κατάστασης. Παράλληλα, το νησί αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς προμήθειες.

Η αντιδήμαρχος Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, που μίλησε στο neakriti.gr, κάνει λόγο για απόγνωση, έλλειψη γιατρών και σοβαρά υγειονομικά προβλήματα στην Αγυιά, ενώ η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη (η δήμαρχος της Γαύδου), υπογραμμίζει ότι ο δήμος βρίσκεται σε αδιέξοδο, χωρίς προμήθειες και με καταστηματάρχες να αναγκάζονται να κλείνουν λόγω της ασφυκτικής κατάστασης.

Ελένη Ζερβουδάκη: «Είμαστε σε απόγνωση»

Λιμενικό και Δήμος Χανίων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για αυξημένους κινδύνους υγιεινής, παθολογικά προβλήματα αλλά και εντάσεις που προκαλούν πίεση σε όλες τις πλευρές.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη Ζερβουδάκη, μιλώντας στο neakriti.gr και στην ΚΡΗΤΗ TV, σημείωσε: «Από πλευράς χωρητικότητας, ο χώρος μπορεί με δυσκολία να αντέξει αυτούς τους αριθμούς. Όμως είμαστε ήδη στα όριά μας. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε άλλο. Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, τόσο σε θέματα υγιεινής και παθολογικά, όσο και εντάσεις. Υπάρχει πλέον κόπωση και απογοήτευση όχι μόνο στους ίδιους τους μετανάστες, αλλά και στον Δήμο, στους λιμενικούς και σε όλους όσοι εμπλέκονται. Κυρίως όμως στον Δήμο, που δεν μπορεί να αντέξει άλλη επιβάρυνση».

«Είμαστε σε απόγνωση», δηλώνει σε δραματικό ύφος η αρμόδια αντιδήμαρχος. «Υπάρχει σοβαρό κοινωνικό και υγειονομικό πρόβλημα», επανέλαβε, συμπληρώνοντας παράλληλα: «Γιατροί και εθελοντές που μέχρι πρότινος συνέδραμαν έχουν αποχωρήσει, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπό αυτές τις συνθήκες».

Παράλληλα επισημαίνει: «Υπάρχουν εντάσεις με τους 342 μετανάστες που παραμένουν έγκλειστοι για περισσότερο από έναν μήνα. Δεν βλέπουν τον ήλιο, βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Πώς να μπουν να εξετάσουν οι γιατροί όταν οι άνθρωποι εξεγείρονται. Στο υγειονομικό σκέλος, ανάμεσά τους υπάρχουν μικρά παιδιά, μια έγκυος γυναίκα, άνθρωποι με δερματικά προβλήματα αλλά και ψυχιατρικά περιστατικά, με αποτέλεσμα οι λιμενικοί να αναγκάζονται να εκτελούν και χρέη νοσοκόμου».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει δαπανήσει 830 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Δήμος Χανίων είναι Δήμος αλληλεγγύης των μικρότερων δήμων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως Δήμος υποδοχής».

Λίλιαν Στεφανάκη: «Μορφή απόβασης» στη Γαύδο

Όπως επισημαίνει, ο Δήμος έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, με τους καταστηματάρχες στον Κόρφο – όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες – να έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους λόγω της ασφυκτικής κατάστασης. Παράλληλα, το νησί αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς προμήθειες.

Η δήμαρχος μίλησε για ασύλληπτη πίεση στις τοπικές υποδομές και τόνισε την ανάγκη άμεσης κρατικής μέριμνας για τη διαχείριση της κρίσης.

Έξι περιστατικά μέσα σε 24 ώρες

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/09), όταν 59 μετανάστες που βρίσκονταν σε σκάφος περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου κάλεσαν τον αριθμό 112 ζητώντας βοήθεια. Άμεσα κινητοποιήθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται επιτυχώς και τους επιβαίνοντες να μεταφέρονται με ασφάλεια σε φορτηγό πλοίο με προορισμό το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ακολούθησε νέο περιστατικό με περίπου 270 μετανάστες σε τρεις βάρκες, δύο στην περιοχή της Τρυπητής και μία στην Καρεβέ, νότια της Γαύδου. Μετά την επέμβαση του Λιμενικού, οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στη στεριά και ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, 42 άνδρες εντοπίστηκαν σε ξύλινο σκάφος με μηχανική βλάβη, 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Ιεράπετρας.

Συνολικά, τα έξι περιστατικά αφίξεων μέσα σε μία ημέρα έχουν ανεβάσει τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν στο νησί σε περισσότερους από 300, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση του φαινομένου το τελευταίο διάστημα.

Περισσότερα από 190 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης

Έντονη δραστηριότητα σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στα νότια του νησιού της Γαύδου, καθώς οι λιμενικές αρχές και η Frontex κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τρεις συνεχόμενες αφίξεις μεταναστών.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν 73 άτομα αποβιβάστηκαν στο νησί. Πρόκειται αποκλειστικά για άνδρες, εκ των οποίων 68 κατάγονται από την Αίγυπτο και 5 από το Σουδάν.

Ακολούθησε δεύτερη βάρκα με 56 επιβαίνοντες, η οποία έφτασε στη Γαύδο συνοδευόμενη από σκάφος της Frontex. Μεταξύ αυτών καταγράφηκαν 16 Αιγύπτιοι, 39 Σουδανοί και μία γυναίκα από το Σουδάν.

Λίγο αργότερα, τρίτο περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 61 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από εμπορικό πλοίο, το οποίο αναμένεται να τους αποβιβάσει στην Παλαιοχώρα γύρω στις 17:00 το απόγευμα.

Συνολικά, περισσότερα από 190 άτομα έφτασαν στη Γαύδο σε διάστημα λίγων ωρών, με όλους να οδηγούνται στην Παλαιοχώρα για ταυτοποίηση και προσωρινή φιλοξενία.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις το προηγούμενο βράδυ είχε εντοπιστεί άλλη μία καραβιά με 25 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες, στα νότια της Κρήτης.