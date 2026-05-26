«Διαβάζοντας την Καζαντζακική Οδύσεια» – Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

26 Μαΐου 2026
Μια βραδιά βαθιάς συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού έζησαν όσοι βρέθηκαν στη Μυρτιά το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, συμμετέχοντας στη δημόσια ανάγνωση της καζαντζακικής Οδύσειας, που διοργάνωσαν η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) και το Μουσείο Καζαντζάκη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση του διαδικτυακού μαραθώνιου ανάγνωσης της Οδύσειας του Νίκου Καζαντζάκη, που υλοποίησε η ΔΕΦΝΚ από το 2024 έως σήμερα, και ολοκληρώθηκε συμβολικά στον χώρο του Μουσείου. Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κορυφαίων πνευματικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών φορέων διάβασαν αποσπάσματα από τις 24 ραψωδίες του εμβληματικού έργου, τιμώντας τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας.

Η βραδιά ξεκίνησε με χαιρετισμό του επίτιμου προέδρου της ΔΕΦΝΚ Γιώργου Στασινάκη και των διοργανωτών. Ο Βαγγέλης Δερμιτζάκης, γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Καζαντζάκη, άνοιξε την αυλαία της ανάγνωσης από την αίθουσα της Οδύσειας του Μουσείου, όπου διάβασε ιδιόγραφη επιστολή του Νίκου Καζαντζάκη προς τον στενό του φίλο Παντελή Πρεβελάκη, στην οποία ο συγγραφέας παρουσίαζε περίληψη του έργου.

Ο μαραθώνιος συνεχίστηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και προσωπικοτήτων της επιστημονικής, ακαδημαϊκής και πολιτιστικής ζωής του τόπου και ολοκληρώθηκε με συμβολικό πλάνο από το Μαρτινέγκο, όπου η Οδύσεια αφέθηκε πάνω στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη, έχοντας προηγουμένως διαβαστεί από δεκάδες αναγνώστες, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη, η πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη Κατερίνα Ζωγραφιστού, ο πρόεδρος του Μουσείου Καζαντζάκη Ανδρέας Μεταξάς, ο πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νικόλαος Κατσαράκης, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης, η γενική διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Στέλλα Χρυσουλάκη, η υπεύθυνη του Τμήματος Αρχείων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σοφία Γιανναδάκη, η επιμελήτρια Βιβλιοθηκών και Αρχείων της ΕΚΙΜ και του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Ειρήνη Φουκαράκη, η εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, ο υποψήφιος διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης και ο βοηθός ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ραφαήλ Γιανναδάκης. Συμμετείχαν, επίσης, η γενική γραμματέας της ΔΕΦΝΚ Σοφία Νταλαμπέκη, η γενική γραμματέας του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Καζαντζάκη Εβελίνα Μπάκιντα, ο υπεύθυνος σχεδιασμού εκδοτικού πλάνου των Εκδόσεων Διόπτρα Φιλήμονας Πατσάκης, η ιδρύτρια της Nikos Kazantzakis Estate Νίκη Σταύρου, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μυρτιάς Χάρης Τσακουντάκης, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρυονερίου «Ασσυρώτοι» Ελένη Βερτούδου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς Γιώργος Στρατάκης και η πρόεδρος του Ιδρύματος «Έλλη Αλεξίου» Αικατερίνη Μουντράκη. Τέλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος, η πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Ηρακλείου Μαρία Χαραλαμπάκη, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου,  Κατερίνα Δουλγεράκη, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» Ζαμπία Λαζανάκη, η εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου Ελένη Βακεθιανάκη και η φιλόλογος Εύα Κοκκινίδη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ολοκλήρωση της εκδήλωσης με την ανάγνωση του επιλόγου της Οδύσειας σε επτά ξένες γλώσσες από μέλη της ΔΕΦΝΚ σε όλον τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Διάβασε o Παντελής Κογιάμης  (Αυστρία), η Δώρα Γιαννίτση (Ρωσία), η Ελένη Μπέρκη  (Φιλανδία), η Χριστίνα Τσαρδίκου (Αργεντινή), η Κατερίνα Μοναστιρλή (Ηνωμένο Βασίλειο), ο Jean Claude Schwendemann (Γαλλία) και ο Filippo Lanzi (Ιταλία).

Τη μουσική πλαισίωση της βραδιάς ανέλαβαν η Λίλυ Δάκα στο πιάνο και ο Γιάννης Κασσωτάκης στο τραγούδι, ερμηνεύοντας μελοποιημένα έργα του μεγάλου συγγραφέα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Νίκος Ματζαπετάκης, ο πρώην πρόεδρος του Μουσείου Μιχάλης Ταρουδάκης, ο Jean Claude Schwendemann πρόεδρος του συλλόγου «Αλσατία – Κρήτη» και του Παραρτήματος Γαλλίας της ΔΕΦΝΚ και πλήθος κόσμου.

Τον συντονισμό της βραδιάς, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στο YouTube, είχε η διευθύντρια του Μουσείου Μαριλένα Μηλαθιανάκη.

