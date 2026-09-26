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Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες ευάλωτων οικογενειών από τον Δήμο Ηρακλείου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
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Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συγκέντρωσε, με ενέργειες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, σχολικά είδη τα οποία στη συνέχεια διανεμήθηκαν στις οικογένειες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΧΡΥΣΟΣ

Τα πακέτα σχολικών ειδών αποτελούμενα από διάφορα είδη (σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, σετ γεωμετρικών οργάνων, ντοσιέ κ.ά.) παραδόθηκαν σε 150 μαθητές (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου), από τις  Κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, δίνοντας χαρά στα παιδιά και ανακούφιση στους γονείς.

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Αρωγοί στην προσπάθεια ήταν και δωρητές τους οποίους ο Δήμος Ηρακλείου ευχαριστεί θερμά για την ανταπόκρισή τους.

MARIS
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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
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