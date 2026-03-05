Διαμόρφωση της τουριστικής εμπειρίας – Συνάντηση με στόχο την ανάδειξη της ενδοχώρας του Δήμου Αγίου Νικολάου

Η ανάδειξη της ενδοχώρας του δήμου Αγίου Νικολάου μέσω στοχευμένων δράσεων τουριστικής προβολής οι οποίες εστιάζουν στην αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, τη φύση και την τοπική γαστρονομία αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες (4/3) στο κινηματοθέατρο REX μετά από πρόσκληση του αντιδημάρχου Τουρισμού Αντώνη Μαυρή παρουσία των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας της φετινής τουριστικής περιόδου, ζητήθηκε από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων να υπάρξει καταγραφή των λαογραφικών μουσείων της ενδοχώρας του δήμου, αλλά και των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται την περίοδο του Πάσχα και του καλοκαιριού, ώστε έγκαιρα ο δήμος Αγίου Νικολάου μέσω ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων να τις γνωστοποιήσει στα ξενοδοχεία και τα καταλύματα της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας στα χωριά και την βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27/9) που γιορτάζεται κάθε χρόνο στον Άγιο Νικόλαο και στις μεγάλες δημοτικές κοινότητες με δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της τοπικής κουζίνας (γαστρονομικά φεστιβάλ), φέτος γνωστοποίησε ότι με πρωτοβουλία του δήμου οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έξι ημέρες.

Δεδομένου ότι η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026 καθώς προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που συνδέει την πλούσια τοπική παραγωγή, τα προϊόντα και τη μακροχρόνια παράδοση με τον τουρισμό, κάλεσε τους εκπροσώπους των κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συνεργαστούν για την υλοποίηση γαστρονομικής εκδήλωσης στις μικρές κοινότητες.

Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των κατοίκων στις δράσεις που θα αναληφθούν καθώς και οι συνέργειες που θα πρέπει να υπάρξουν με τοπικούς συλλόγους για να ενισχύσουν την τοπική ταυτότητα όπως τονίστηκε.

Όπως έγινε επίσης γνωστό ο Δήμος Αγίου Νικολάου προγραμματίζει για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού δυο γαστρονομικές εκδηλώσεις με στόχο την ανάδειξη του ελαιόλαδου (Κριτσά) που έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και βραβεύσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αλλά και την παρουσίαση της κρητικής κουζίνας (Άγιος Νικόλαος) που αποτελεί την κορωνίδα της Μεσογειακής διατροφής.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, Εσόδων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Γεώργιος Αρακαδάκης, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων – πολιτιστικών συλλόγων καθώς και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης των Ενοικιαζόμενών Τουριστικών Καταλυμάτων και πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Ηρακλείου κ. Γιώργος Χριστοδουλάκης.