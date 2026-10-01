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Διαμαρτυρία για την καθυστερημένη απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολείων

Γονέας μαθητή του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου καταγγέλλει ότι η απόφαση ελήφθη αφού μαθητές είχαν ήδη φτάσει στις σχολικές μονάδες, προκαλώντας αναστάτωση και προβλήματα ασφάλειας.

Photo of Stream+ Stream+ Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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Έντονη διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 εκφράζει ο Γιώργος Καστανός, γονέας μαθητή του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου και πρώην πρόεδρος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου.

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Στην επιστολή του επισημαίνει ότι η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε όταν πολλά παιδιά είχαν ήδη φτάσει ή βρίσκονταν μέσα στα σχολεία, κάνοντας λόγο για σοβαρή έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού και ενημέρωσης.

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Όπως αναφέρει, η καθυστερημένη ανακοίνωση δημιούργησε σημαντικά προβλήματα τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους.

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Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι αρκετά παιδιά χρειάστηκε να επιστρέψουν από τα σχολεία τους ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν ήδη δυσμενείς, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δημιούργησε ζητήματα ασφάλειας.

Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι γονείς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εργασίες τους ή να αναζητήσουν λύσεις της τελευταίας στιγμής για τη φύλαξη των παιδιών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αναστάτωση που προκλήθηκε στους ίδιους τους μαθητές, λόγω της σύγχυσης και της έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης.

«Αν οι συνθήκες επέβαλλαν το κλείσιμο των σχολείων, η απόφαση όφειλε να έχει ληφθεί και να έχει κοινοποιηθεί στους γονείς σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη του σχολικού ωραρίου», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Ο κ. Καστανός ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού, καθώς και τη δημιουργία ενός σαφούς και έγκαιρου πρωτοκόλλου ενημέρωσης για αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια προβλήματα και να διασφαλίζεται πρωτίστως η ασφάλεια των μαθητών.

Γιώργος Καστανός
Γονέας μαθητή του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου
Πρώην πρόεδρος 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου

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Photo of Stream+ Stream+ Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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