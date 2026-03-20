Οι διάλογοι που «πρόδωσαν» το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της οργάνωσης που είχαν στήσει «βιομηχανία» εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων με επίκεντρο το Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Ασφάλειας Ηρακλείου, το κύκλωμα λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» επιχείρησης (ιδιωτικού ΚΕΠ) που παρείχε γραμματειακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τη νόμιμη δραστηριότητα ως κάλυψη για την παράνομη δράση. Αυτό βέβαια που συνέβαινε στην πραγματικότητα ήταν η εργασιακή εκμετάλλευση των ανθρώπων.

Στο «ιδιωτικό ΚΕΠ» λειτουργούσαν συνολικά 10 κάμερες υψηλής ευκρίνειας με καταγραφή ήχου. Από αυτές, οι έξι ήταν εσωτερικές και οι τέσσερις εξωτερικές. Το υλικό λοιπόν που κατέγραψαν οι εσωτερικές κάμερες ήταν και αυτό που «έκαψε» τους κατηγορουμένους.

Να σημειωθεί πως ως επικεφαλής του ιδιωτικού ΚΕΠ και, ως εκ τούτου, εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας άνδρας από την Κρήτη. Σε κάποια από τα βίντεο λοιπόν έχουν καταγραφεί οι συναντήσεις του αρχηγού με μετανάστες, κατά τη διάρκεια των οποίων, ο πρώτος «δασκαλεύει» τους δεύτερους ως προς το τι θα πρέπει να πουν στις ελεγκτικές Αρχές.

«Φέρτους μέσα να τους δασκαλέψω»

Συγκεκριμένα, ενδεικτική είναι μια συνάντηση που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2025 μεταξύ του αρχηγού και μεταναστών από το Πακιστάν.

Η συνάντηση ξεκινάει μεταξύ του αρχηγού και ενός υπαλλήλου της επιχείρησης.

Αρχηγός: Φερ’ τους μέσα να τους δασκαλέψω και εσύ θα πάς απλά να τους δείξεις το γραφείο. Δεν θα μπεις εσύ.

Υπάλληλος: Ακατάληπτο (μιλάει εκτός του γραφείου).

Αρχηγός: Να πάνε οι ίδιοι, ναι, να πάνε οι ίδιοι.

Στην συνέχεια, αφού αποχώρεί ο υπάλληλος, εισέρχονται στο γραφείο οι δύο μετανάστες.

Αρχηγός: Τώρα θα πάς στην διευθύντρια. Ωραία; Θα σε ρωτήσει που δούλευες, ποιο είναι το αφεντικό. (Λέει το όνομά του), εγώ είμαι το αφεντικό. Δεν θα της πεις ότι ήσουν εκεί. (Όνομα) πες που έχει το ΚΕΠ, δουλεύω στο χωριό στου πατέρα του (όνομα πατέρα) στις αδερφές του. Δουλεύω στον πατέρα του, το (όνομα αδερφού) Εντάξει; Αν το κατάλαβε, να θυμάται γιατί θα τον ρωτήσει μπορεί να τον ρωτήσει και επίτηδες Εντάξει; Δουλεύω πες στον πατέρα του, τον αδερφό του, που είναι αστυνομικός, Ωραία; Και δουλεύω πες και σε όλο το χωριό στον Άγιο από κάτω άμα δεν βρω δουλειά στο Χουδέτσι, αυτά θα θυμάσαι εντάξει; Στο Χουδέτσι πε, είναι οι Αρχάνες δίπλα είναι ο Αγιος Βασίλης δίπλα, εντάξει;

Αλλοδαπός Α: Ναι.

Αρχηγός: Εντάξει; Ωραία. Πες ένσημα κάθε μήνα. Βάζουμε πές τα εργόσημα, τα χω πες τα ένσημα όλα . Τα χεις μαζί σου;

Αλλοδαπός Α: Ναι.

Αρχηγός: Τα βάζουμε πες τα ένσημα κάθε μήνα. Είμαστε σε όλα εντάξει. Θα σου πεί , εσύ υπέγραψες αυτή την υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχεις άσυλο; Ε πες μου πε ο (όνομα) μου πέρασε πές , έκανα μια υπογραφή. Εντάξει; Αυτό. Γιατί αυτή θα σου πεί δεν είναι ίδια η υπογραφή. Εγώ δεν είχα άσυλο πές 21 με 23, δεν είχα πε άσυλο, είχα παλιά, είχα το 17. Εντάξει; Αυτά θα πείς τίποτα άλλο. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η άδεια μου, θέλω να πάω να δώ τη μάνα μου τώρα που δεν έχει πολύ δουλεία γιατί θα αρχίσουν οι ελιές πάλι σε δύο μήνες και δεν θα μπορώ να φύγω. Και θέλω πές να πάω να δώ τη μάνα μου. Εντάξει; Αυτά τα πράγματα θα πεις. Τώρα θα σας επάει εκεί. Και εσύ θυμάσαι αυτά που είπα. Μαζί δουλεύετε εκεί στα χωριά. Εντάξει; Αρχάνες Χουδέτσι.

Αλλοδαπός Β: Όνομα εσένα;

Αρχηγός: (όνομα) μπορεί να μην το θυμάσαι. Στον αδερφό του το (όνομα αδερφού), στον πατέρα του το (όνομα πατέρα) και σ’ όλο το χωριό εκεί, Ντάξει;

Αλλοδαπός 2: Αδερφός σου (όνομα αδερφού);

Αρχηγός: (όνομα αδερφού), (όνομα πατέρα) είναι ο πατέρας, Εντάξει; Αυτά θα θυμάσαι, Εντάξει; Χουδέτσι είναι το χωριό Αρχάνες είναι το άλλο χωριό δίπλα.

Αλλοδαπός Β: Χουδετσι

Αρχηγός: Ναι

Αλλοδαπός Β: Χουδέτσι εκεί χωριό που δουλεύουμε, δίπλα Αρχάνες.

Αρχηγός: Ναι δίπλα Αρχάνες. Και θέλω πες να πάω να δω τη μάνα μου, τώρα πέ έχουνε πάει όλοι οι άλλοι και εγώ δεν έχω πάει. Εντάξει; Τώρα θα σας πάει ο (όνομα υπαλλήλου) να πάτε εκεί εντάξει; Το διαβατήριο το κρατάς; Και αυτός είναι ο αριθμός φακέλου. Εντάξει; Έλα. Θα σας πάει τώρα στη διευθύντρια , την πιο μεγάλη.

«Λεφτά έφερες;»

Επιπλέον εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση μεταξύ του φερόμενου ως αρχηγού και δύο μεταναστών από το Πακιστάν που πραγματοποιήθηκε μερικές ώρες μετά από την παραπάνω.

Οι δύο μετανάστες μπαίνουν στον χώρο του ΚΕΠ και για δύο λεπτά συζητούν με το προσωπικό. Στη συνέχεια ο αρχηγός αφού τους χαιρετάει με χειραψία, τους συνοδεύει στο γραφείο του, όπου τους προειδοποιεί ότι δεν έχει χρόνο και θέλει να αποχωρήσει.

Ακολουθεί διάλογος σχετικά με αλλοδαπούς και τακτοποιήσεις των νομιμοποιητικών εγγράφων τους και, στην συνέχεια, ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

Αρχηγός: Λεφτά έφερες;

Αλλοδαπός Α: Ναι έφερε κάτι (ακολουθούν γέλια).

Ο μετανάστης δίνει χαρτονομίσματα στον αρχηγό και, αφού τα μετράει, ακούγεται να λέει πως είναι 1.000 ευρώ σημειώνοντας τη σχετική πληρωμή σε μια μπλε ατζέντα που κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.