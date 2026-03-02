CAFE MELI
Διακρίσεις σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λασιθίου στους Σχολικούς Αγώνες

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Λασιθίου συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων της περιοχής μας για τις σπουδαίες διακρίσεις και την αξιέπαινη παρουσία τους στους Σχολικούς Αγώνες.

Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα αγοριών καλαθοσφαίρισης του 1ου ΓΕΛ Ιεράπετρας, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στον τελικό σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, κατακτώντας την πρώτη θέση με αγωνιστικότητα, ήθος και ομαδικό πνεύμα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στη Γ’ Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων, η οποία θα διεξαχθεί στον Πειραιά το επό μενο διάστημα.

Συγχαρητήρια και στην ομάδα αγοριών πετοσφαίρισης του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου, η οποία αγωνίστηκε επάξια στον τελικό Περιφέρειας Κρήτης. Παρότι δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση, αξίζει αναγνώριση για την προσπάθεια και το αγωνιστικό της πνεύμα.

Αξίζουν επίσης συγχαρητήρια:

  • Στην ομάδα καλαθοσφαίρισης κοριτσιών του 1ου ΓΕ.Λ Ιεράπετρας.
  • Στην ομάδα ποδοσφαίρου αγοριών του Π.ΕΠΑ.Λ Νεάπολης.
  • Στην ομάδα πετοσφαίρισης κοριτσιών του 1ου ΓΕ.Λ Ιεράπετρας.

Οι παραπάνω ομάδες έφτασαν έως την ημιτελική φάση των αγώνων, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες και τιμώντας τα σχολεία τους και την τοπική μας κοινωνία.

Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. εκφράζει την υπερηφάνεια της για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που τους στήριξαν. Η προσπάθεια, το ήθος και η συνεργασία που επέδειξαν αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και αναδεικνύουν τη σημασία του σχολικού αθλητισμού.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

