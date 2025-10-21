CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Σημαντική διάκριση για το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Μία σπουδαία διάκριση για το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου καθώς η δράση που υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στο πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας με τίτλο «Εφαρμογή περιγραφικής αξιολόγησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 20 από όλη την Ελλάδα προτεινόμενες ως καλές πρακτικές από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το αξιοσημείωτο είναι πως η συγκεκριμένη δράση είναι η μοναδική από όλα τα Λύκεια (τόσο τα Γενικά όσο και τα Επαγγελματικά) της Ελλάδας που διακρίθηκε στην εικοσάδα! Αποτελεί την επιβράβευση της καινοτόμου προσέγγισης και της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου.

ΧΡΥΣΟΣ

Η εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης, η οποία εστιάζει στην αναλυτική καταγραφή της προόδου και των δεξιοτήτων κάθε μαθητή με κείμενο, συμπληρώνοντας και τεκμηριώνοντας την αριθμητική βαθμολογία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Σίσυφος» το οποίο υποστηρίζει εγγενώς τη λειτουργία αυτή.

Πολλά συγχαρητήρια στην παιδαγωγική ομάδα που υλοποίησε τη συγκεκριμένη δράση τους κ. Σφούνη Αντώνιο, Σταυρακάκη Ευαγγελία, Ανέστη Θεοδώρα και Δρακωνάκη Ευαγγελία.

NOVA

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον Διευθυντή του σχολείου κ. Παπαδακάκη Νεκτάριο και τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Αποστολάκη Νικόλαο για τις πολύτιμες συμβουλές και τη στήριξή τους.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Επίσκεψη του πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη Κρήτης

21/10/2025

35 χρόνια Interreg: «Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη και τη Μεσόγειο»

21/10/2025

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας καλωσορίζει τη Cisco στις εγκαταστάσεις του

21/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Σε συναγερμό οι Αρχές – Σωτήρια η επέμβαση Πυροσβεστικής και ΔΙΑΣ

21/10/2025

22 πρώτοι μήνες της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου | +Video

20/10/2025

Επιτυχής η συμμετοχή της Κρήτης στο ευρωπαϊκό εργαστήριο για την κλιματική ουδετερότητα στην Κροατία

20/10/2025

Εορτασμός του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, στην Κρήτη

20/10/2025

Σητεία: Απόλυτη επιτυχία 5ης Παγκρήτιας Ημερίδας «Κρητών Φιλοξενείν»

20/10/2025

Επίκαιρη ερώτησης Κ. Σπυριδάκη στην Βουλή για την Ελαιοπαραγωγή στον Νομό Λασιθίου

20/10/2025

Η εκλογή του νέου Δ.Σ. στην Τράπεζα Χανίων

20/10/2025
Back to top button