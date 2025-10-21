Σημαντική διάκριση για το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

Μία σπουδαία διάκριση για το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου καθώς η δράση που υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στο πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας με τίτλο «Εφαρμογή περιγραφικής αξιολόγησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 20 από όλη την Ελλάδα προτεινόμενες ως καλές πρακτικές από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το αξιοσημείωτο είναι πως η συγκεκριμένη δράση είναι η μοναδική από όλα τα Λύκεια (τόσο τα Γενικά όσο και τα Επαγγελματικά) της Ελλάδας που διακρίθηκε στην εικοσάδα! Αποτελεί την επιβράβευση της καινοτόμου προσέγγισης και της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου.

Η εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης, η οποία εστιάζει στην αναλυτική καταγραφή της προόδου και των δεξιοτήτων κάθε μαθητή με κείμενο, συμπληρώνοντας και τεκμηριώνοντας την αριθμητική βαθμολογία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Σίσυφος» το οποίο υποστηρίζει εγγενώς τη λειτουργία αυτή.

Πολλά συγχαρητήρια στην παιδαγωγική ομάδα που υλοποίησε τη συγκεκριμένη δράση τους κ. Σφούνη Αντώνιο, Σταυρακάκη Ευαγγελία, Ανέστη Θεοδώρα και Δρακωνάκη Ευαγγελία.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον Διευθυντή του σχολείου κ. Παπαδακάκη Νεκτάριο και τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Αποστολάκη Νικόλαο για τις πολύτιμες συμβουλές και τη στήριξή τους.