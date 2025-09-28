CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 30/9 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 28/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

Ημέρα Τρίτη 30/09/2025 από ώρα 07:30 έως 11:30  ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου, Χουμεριάκο, Νεάπολη, Κουρούνες, Νοφαλιάς, Κουδούμαλος, Δίλακκος, Περονίδες, Αδραβάστος, Νικηθιανός, Βουλισμένη, Λατσιδα, Τσαμπί Κουνάλη, Μίλατος, Βραχάσι, Σεληνάρι, Βοθυλιά, Σίσι, Περιοχή Μπούφου, Τάρμαρος, Σταυρια, Αρκοβούνια

ΧΡΥΣΟΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

NOVA

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 28/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου – Τα θέματα

28/09/2025

ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου: Σκανδαλώδης αποζημίωση 21 εκ. € στον ανάδοχο του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

28/09/2025

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: 21 εκ. € σε «αδικαιολόγητες» αποζημιώσεις για τον ΒΟΑΚ – Ποιος πληρώνει το λάθος;

28/09/2025

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου – Τα θέματα

28/09/2025

Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 66χρονο

27/09/2025

Ημέρα σχολικού αθλητισμού στο Γυμνάσιο Κριτσάς

27/09/2025

ΤΕΛΟΣ τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» – ΥΠΕΘΟΟ: «Επιστρέψτε 40 εκ. €»!

27/09/2025
seismos arkaloxori

Αρκαλοχώρι: Μετά από 4 χρόνια ποια είναι η κατάσταση σε σπίτια και σχολεία μετά τον σεισμό

27/09/2025
vrisi nero

Ιεράπετρα: Επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στο νερό – Διακοπή υδροδότησης

26/09/2025

Χανιά: Πέθανε το τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

26/09/2025
Back to top button