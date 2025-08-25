CAFE MELI
Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 26/8 σε περιοχές του νομού Λασιθίου

Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές:

Ημέρα  ΤΡΙΤΗ 26/08/25 από ώρα 07:00 έως 10:00 στις περιοχές

ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΑ – ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ – ΣΦΟΥΓΓΟΜΑΛΙ-ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΝΑ – ΔΡΑΣΙ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΡΙΑ – ΖΕΝΙΑ – ΑΝΩ ΑΜΥΓΔΑΛΟΙ – ΚΑΤΩ ΑΜΥΓΔΑΛΟΙ – ΡΟΥΣΑΚΙΑΝΟ – ΡΟΥΣΑΠΙΔΙΑ – ΠΛΑΤΥΠΟΔΙ–ΜΕΣΑ-ΠΟΤΑΜΟΙ-ΕΞΩ-ΠΟΤΑΜΟΙ-ΠΙΝΑΚΙΑΝΟ-ΛΑΓΟΥ-ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ-ΜΑΡΜΑΚΕΤΟ – ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙ  ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΑΚΙ- ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΑ-ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ-ΚΑΜΙΝΑΚΙ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΨΥΧΡΟ-ΠΛΑΤΗ-ΆΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

