Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη 20/8 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2025
Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

Ημέρα Τετάρτη 20/08/2025 από ώρα 06:30 έως 09:30 Περιοχή ΒΙΟΠΑ (Τμήμα) Χυτά – ΑΓ Πελάγια – Λίμνες – Φουρνή – Καστέλι Φουρνής –  Δωρίες – Καρύδι – Πινές – Άνω , Κάτω Ελούντα – Μαυρικιανό – Τσιφλίκι – Πλάκα – Χαυγάς – Βρουχάς – Επάνω , Κάτω Λούμα – Σκινιάς – Αγαλιανό – Άνω , Κάτω Σέλλες –

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

