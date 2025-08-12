CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη 13/8 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
deddie
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές:

Ημέρα Τετάρτη 13/08/2025 από ώρα 06:00 έως 07:00 στις περιοχές  στις περιοχές ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΠΙΣΣΙΔΕΣ – ΛΕΝΙΚΑ -ΚΑΤΣΙΚΙΑ – ΑΤΣΙΜΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

NOVA

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Εγκαίνια της νέας κλινικής Επιληψίας στο ΠαΓΝΗ που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Παγκρητική Ένωση Αμερικής

12/08/2025

«Ενωτική Κίνηση Πολιτών»: Πολιτικό παιχνίδι με την Καθαριότητα στις πλάτες των δημοτών και του τουρισμού μας

12/08/2025

Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα για ελλείψεις υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου

12/08/2025

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

11/08/2025

Κρήτη: Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο Φουρφουρά «Μ. Μαράκης»

11/08/2025

Αιφνιδιαστικός έλεγχος στις φυλακές «Κρήτη 1» – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη

11/08/2025

Χανιά: Στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης το 2026 το συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών

11/08/2025

Η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης βοήθησε στην διάσωση γυναίκας στην περιοχή της Φανερωμένης Ιεράπετρας

11/08/2025

«Συνεργασία Δημοτών»: Απαράδεκτη κατάσταση στον τομέα καθαριότητας στον Δήμο Αγίου Νικολάου – Προτάσεις

11/08/2025

Ηράκλειο: Οκτώ τραυματίες σε σύγκρουση μίνι βαν στον ΒΟΑΚ

10/08/2025
Back to top button