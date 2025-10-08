CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 9 Οκτ 2025 σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 08/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

Ημέρα Πέμπτη 09/10/2025 από ώρα 08:00 έως 14:00 Περιοχή ΒΙΟΠΑ (Τμήμα) Χυτά – ΑΓ Πελάγια – Λίμνες – Φουρνή – Καστέλι Φουρνής –  Δωρίες – Καρύδι – Πινές – Άνω , Κάτω Ελούντα – Μαυρικιανό – Τσιφλίκι – Πλάκα – Χαυγάς – Βρουχάς – Επάνω , Κάτω Λούμα – Σκινιάς – Αγαλιανό – Άνω , Κάτω Σέλλες.

ΧΡΥΣΟΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

NOVA

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 08/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η υγεία είναι δικαίωμα και όχι είδος πολυτέλειας

08/10/2025

Κατάθεση φακέλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής για τον πολιτισμό της Ελιάς

08/10/2025

ΔΔΕ Λασιθίου – Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση (TPM2) στο Δουβλίνο

08/10/2025

Αυξημένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και το 2026 στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου

08/10/2025

Παράδοση νέου πλωτού ασθενοφόρου στην Ιεράπετρα

07/10/2025

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας»

07/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Ο Σύλλογος Εστίασης ζητάει επιτέλους στήριξη για τις σχολές της πόλης μας

07/10/2025

Πυρόσβεση αρχαιολογικού χώρου Φαιστού – Υπογράφηκε η ένταξη έργου

07/10/2025

Παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων

07/10/2025

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου το Advanced Autumn School 2025

06/10/2025
Back to top button