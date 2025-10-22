CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 23/10 σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ημέρα Πέμπτη 23/10/2025 από ώρα 08:00 έως 13:30 Περιοχή ΒΙΟΠΑ (Τμήμα) Χυτά – ΑΓ Πελάγια – Λίμνες – Φουρνή – Καστέλι Φουρνής –  Δωρίες – Καρύδι – Πινές – Άνω , Κάτω Ελούντα – Μαυρικιανό – Τσιφλίκι – Πλάκα – Χαυγάς – Βρουχάς – Επάνω , Κάτω Λούμα – Σκινιάς – Αγαλιανό – Άνω , Κάτω Σέλλες.

ΧΡΥΣΟΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

NOVA

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για το σκάνδαλο επιδοτήσεων σε τέσσερις περιοχές και στην Κρήτη

22/10/2025
rethimno

Σε διαβούλευση εκ νέου η Ίδρυση Σχολής Τουρισμού στο Ρέθυμνο

22/10/2025
heraklion airport

Τέλος 3 ευρώ ανά επιβάτη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»

22/10/2025
astegos

Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙΙ» από το Δήμο Ηρακλείου

22/10/2025

Επίσκεψη του πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη Κρήτης

21/10/2025

35 χρόνια Interreg: «Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη και τη Μεσόγειο»

21/10/2025

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας καλωσορίζει τη Cisco στις εγκαταστάσεις του

21/10/2025

Σημαντική διάκριση για το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

21/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Σε συναγερμό οι Αρχές – Σωτήρια η επέμβαση Πυροσβεστικής και ΔΙΑΣ

21/10/2025

22 πρώτοι μήνες της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου | +Video

20/10/2025
Back to top button