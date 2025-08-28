CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 29/8 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

Ημέρα Παρασκευή 29/08/2025 από ώρα 06:30 έως 08:00  Χαυγάς – Πλάκα – Τσιφλίκι.

ΧΡΥΣΟΣ

Ημέρα Παρασκευή 29/08/2025 από ώρα 06:30 έως 10:00 Βρουχάς – Άνω Κάτω Σέλλες – Άνω Κάτω Λούμα – Σκινιάς – Βάλτος – Αγαλιανό – Αγ Γεώργιος – Βλυχάδια

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

NOVA

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Καλωσόρισμα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γ. Κοντάκη στους πρωτοετείς φοιτητές

28/08/2025

Οροπέδιο Λασιθίου: Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις του νυν δημάρχου σε μόλις δώδεκα μήνες!

28/08/2025

Σημαντική διάκριση για το πρόγραμμα «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης

28/08/2025
airport

Κρήτη: Η ακρίβεια κατεβάζει την ταχύτητα σε αφίξεις και πληρότητα

28/08/2025

Ιεράπετρα: Προχωρούν τα έργα για την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων

28/08/2025

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

28/08/2025

Κριτσά: Ξεκινούν οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας

28/08/2025

Τρεις επιπλέον μηχανισμοί Seatrac θα τοποθετηθούν σε παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου

28/08/2025

Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων μαθητών ΕΠΑΛ για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου

28/08/2025

ΔΔΕ Λασιθίου – Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ιεράπετρας

27/08/2025
Back to top button