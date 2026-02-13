CAFE MELI
Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 15/2 σε περιοχές του Αγίου Νικολάου

13/02/2026
Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

Ημέρα Κυριακή 15/02/2026 από ώρα 07:00 έως 12:00 στην πόλη του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα στις οδούς : Ρούσσου Καπετανάκη, τμήμα Γιαμπουδάκη, Γουρνίων, Τομπάζη, Χορτατσών, Σουλίου, Μεσολιγγίου, Ιδομενέως, Καζάνη, τμήμα Επιμενίδου, Δαιδάλου, Λόφος-Άγιος Χαράλαμπος, τμήμα οδός Κριτσάς, Λατούς, Αναπάυσεως, Αργυροπουλών, τμήμα κοντογιάννη, Ικάρων, Μουρέλου, Εμμ. Πόθου, Βρουχά, Ιωαν. Σακά, Ελούντας, Δρυάδων, Ωκεανίδος, περιοχή Νόμια, περιοχή  Γαργαδόρου και ξενοδοχείο Santa Marina.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

