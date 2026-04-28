ΚΡΗΤΗ

Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 30/4 σε περιοχές του Δήμου Αγίου νικολάου

28 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

Ημέρα Πέμπτη 30/04/2026 από ώρα 08:00 έως 12:00 στις παρακάτω περιοχές και οικισμούς: τμήμα ΒΙΟΠΑ, 1ο χλμ Αγίου Νικολάου – Ηρακλείου,XYTA Αγ.Νικολάου, Κερατίδια, Λίμνες, Καστέλι Φουρνής, Φουρνή, Δωριές, Καρύδι, Πάνω Πινές, Κάτω Πινές, Μαυρικιανό, Τσιφλίκι, Πλάκα, Χαυγάς, Βρουχάς, Πάνω Σέλλες, Κάτω Σέλλες, Κάτω Λούμα, Πάνω Λούμα, Σκινιάς, Βάτος, Αγαλιανό, Άγιος Γεώργιος Σκινιά και Βλυχάδια.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

