Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 15 Μαίου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/05/2026
Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  14/05/2026 από ώρα 08:00 έως 10:30 στις παρακάτω περιοχές: ΚΑΣΤΕΛΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΛΥΜΜΑΤΑ, ΡΟΥΣΑ ΛΙΜΝΗ, ΑΡΚΑΜΙ, ΜΑΡΔΑΤΙ, ΚΑΜΠΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ, ΚΡΙΤΣΑ, ΚΡΟΥΣΤΑΣ, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ, ΒΑΘΥ, ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ, ΙΣΤΡΟΝ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ΠΥΡΓΟΣ, ΠΡΙΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, Ι. Μ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

