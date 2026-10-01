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Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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Από τον ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στα δίκτυά του, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

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Συγκεκριμένα, από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 13:30 έως 14:30 θα επηρεαστούν οι περιοχές: τμήμα ΒΙΟΠΑ, Δάμακας, Νικηθιανό, Χουμεριάκο, Νέαπολη, Βουλισμένη, Βραχάσι, Τούνελ Σεληναρίου, Σίσι, Σταυρία, Βοθυλιά, Αγία Βαρβάρα, Τάρμαρος και Τούνελ Βοθυλιάς

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Παράλληλα, από ώρα 08:00 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί διακοπή στις περιοχές: Λατσίδα, Γηροκομείο Λατσίδας, Καλαρίτης, Τσαμπί, Κουνάλι, Ανώγεια, Πάνω και Κάτω Μίλατος

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Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα. Για τον λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Για τους ίδιους λόγους, και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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