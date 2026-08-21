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Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 23/8 σε τμήμα της πόλης του Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/08/2026
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Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την:

ΧΡΥΣΟΣ

Ημέρα Κυριακή 23/08/2026 από ώρα 06:30 έως 09:30 σε τμήμα της πόλης του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα στις περιοχές: Πλακάλωνα, Αμμούδα, Κοπράνες, Λύκεια, Δήμος Αγίου Νικολάου, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Εργατικές Κατοικίες Ξηροκάμπου, περιοχή Αγίου Αντωνίου, Μπουζούκια, περιοχή Νοσοκομείου, περιοχή Θεραπευτηρίου, Εργατικές Κατοικίες (έναντι Νοσοκομείου), Λαγκός, Αμμούδι, Όρμος, Μεσοράχη, Χαβάνια, Αράπικα και οι οδοί Καντανολέοντος, Παλαιολόγου, Θεοτοκοπούλου, Διον. Σολωμού, Καζαντάκη, Εθνικής Αντιστάσεως, Νίκωνος, Δαβάκη, Βίτσιου, Καπετάν Φαφούτη, Κορυτσάς, Μιλάτου, Περικλέους, Στρ. Κόρακα, Πριγ. Γεωργίου, Ερυθρού Σταυρού, Παραλιακός (Ακτή Κούνδουρου), Ίδης, Σαλαμίνας, Μαραθώνος, Κονδυλάκη, Κνωσσού, Κορνάρου, Πλαστήρα, Δημοκρατίας, Θερίσσου, Θερμοπηλών, Σκορδηλών, Απ. Τίτου, Αργυροκάστρου, Γράμμου, Εργατικές Εστίες, Περάκη 

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Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

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Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/08/2026
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