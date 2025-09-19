CAFE MELI
Νέα διακοπή λειτουργίας του φράγματος Αποσελέμη από τον ΟΑΚ

Στη διακοπή λειτουργίας του φράγματος του Αποσελέμη, συνεπώς και διακοπής της υδροδότησης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, λόγω αιφνίδιας βλάβης στο διυλιστήριο του φράγματος, προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

Σύμφωνα με τον Ο.Α.Κ. δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος αποκατάστασης και ως εκ τούτου η υδροδότηση της πόλης θα γίνεται από τις υπόλοιπες πηγές που διαθέτει η ΔΕΥΑΗ, γεγονός που πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου .

Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους για ορθολογική χρήση του νερού, περιορίζοντας όσο το δυνατόν την κατανάλωση του και αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κ.λ.π.).

