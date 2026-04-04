Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ 2026

Με μεγάλη επιτυχία για έκτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΕΛΜΕΠΑ, την Τετάρτη 1/4 και Παρασκευή 3/4 σε υποψήφιους φοιτητές, γονείς και καθηγητές. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο του Τμήματος ΔΕΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Παναγιωτάκη.

Παρακάτω υπάρχει το video από την παρουσίαση της Τετάρτης 1/4

https://youtu.be/FEeRpirpAb8

Η διαδραστική διαδικτυακή ενημέρωση συγκέντρωσε συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα με τους περισσότερους να προέρχονται από τη νότια και κεντρική Ελλάδα λόγω και της γεωγραφικής θέσης του Τμήματος και πιο συγκεκριμένα από τους νομούς:

Αττικής (18.8%) Ηρακλείου (10.4%) και Λασιθίου (10.4%) Δωδεκανήσου (8.3%) και Αχαΐας (8.3%) Χανίων (6.3%), Φθιώτιδας (6.3%) και Ροδόπης (6.3%)

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν στη φόρμα συμμετοχής σχετικά με το Τμήμα ΔΕΤ. Στο ερώτημα ποιο είναι το σημαντικότερο κριτήριο που θα σας οδηγούσε στην επιλογή του Τμήματος:

Τα ποσοστά που έλαβαν οι απαντήσεις δείχνουν πως το βασικό κριτήριο επιλογής είναι οικονομικό και συνδέεται με την επαγγελματική αποκατάσταση και ακολουθούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, το υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό του Τμήματος και η αριστεία του Τμήματος στην έρευνα.

Στο ερώτημα, επιλέξτε κατά τη γνώμης σας το πιο σημαντικό γεγονός-εκδήλωση του Τμήματος για το 2025-2026, σύμφωνα με τη σχετική σελίδα https://mst.hmu.gr/events/, οι συμμετέχοντες ανάμεσα σε 20 γεγονότα έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις:

Πλέον η φόρμα συμμετοχής λειτουργεί με τη μορφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε όποιος επιθυμεί οποιαδήποτε στιγμή να μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον. Οι επόμενες ενημερώσεις θα προγραμματιστούν δυναμικά μέχρι και την περίοδο συμπλήρωσης των μηχανογραφικών σύμφωνα με τις αιτήσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις με email σχετικά με τις επόμενες ενημερώσεις.

Φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/eiEPfP2ohzUye5KFA

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα του Τμήματος: https://mst.hmu.gr/enimerosi-ypopsifioys-2026/

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους υποψήφιους και ευχαριστούμε την Πρυτανεία του ΕΛΜΕΠΑ για την υποστήριξη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Καθηγητής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο