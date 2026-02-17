Δεν μπορούμε να δεχθούμε το κλείσιμο της Μ.Ε.Θ. Λασιθίου !!!

Με έκπληξη και ανησυχία πληροφορηθήκαμε στη συνεδρίαση των Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, τη ισχυρή πιθανότητα να κλείσει η μοναδική ΜΕΘ του Νομού Λασιθίου!!

Μετά τη βέβαιη αποχώρηση του διευθυντή της Μονάδος κ Μασούντ Χάνι, ο όποιος υπηρετεί με παράταση, μένουν ΔΥΟ (2) Ιατροί με αποτέλεσμα τη βέβαιη αναστολή της ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τη μοναδική του Νομού Λασιθίου !!

Η ΜΕΘ του ΓΝΑΝ λειτουργεί 26 χρόνια , έχουν νοσηλευθεί χιλιάδες ασθενείς από το Νομό Λασιθίου αλλά και την υπόλοιπη Κρήτη δεδομένου ότι λειτουργεί ως δίκτυο για όλη την Κρήτη αλλά και ασθενείς από το Αιγαίο. ‘Ήδη από το 2024 με την σταθερή μείωση των ιατρών σε όλες τις ειδικότητες, η ΜΕΘ έμεινε με 3 Ιατρούς και οι κλίνες μειώθηκαν σε 4 !! Σταθερή υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας παρά τις υποσχέσεις και τις συνεχείς διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις.

Η αναστολή της ΜΕΘ είναι τεράστια ζημιά για τη Δημόσια Υγεία σε όλο το Νομό με προφανείς κινδύνους για τους συμπολίτες μας. Εντύπωση προκαλεί ότι η εξέλιξη αυτή ήταν γνωστή και όμως δεν αντιμετωπίσθηκε εγκαίρως και φθάσαμε στο απροχώρητο.

Ακούμε ότι έστω και αργά υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κινήσεις που πιθανόν να δώσουν κάποιες λύσεις . Ελπίζουμε και περιμένουμε θετικά νέα παρά την απογοήτευση μας και τις συνεχείς διαψεύσεις .

Περιμένουμε την ευαισθησία και την κινητοποίηση από τους βουλευτές του Νομού, τα κόμματα , τους αιρετούς της Περιφέρειας και των Δήμων , της Διοίκησης της Υγείας, (Υπουργείο, ΔΥΠΕ, Διοίκηση των Μονάδων του Νομού), των συλλογικών οργάνων, των φορέων ώστε να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη λύση και να μην φτάσουμε στο ΑΠΙΘΑΝΟ, το κλείσιμο ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΘ του Νομού Λασιθίου!!

Για το Δ.Σ των Φίλων του Νοσοκομείου

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Δημήτρης Κουνενάκης Καίτη Κοζύρη-Περάκη