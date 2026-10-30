Δεμένα τα πλοία λόγω 24ωρης απεργίας – Πώς επηρεάζονται οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις της Κρήτης

Προβλήματα και τροποποιήσεις στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προκαλεί σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ναυτεργατικών και λιμενεργατικών σωματείων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο διεθνούς ημέρας δράσης εργαζομένων στα λιμάνια, με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η απεργία έχει ως αποτέλεσμα τη ματαίωση ακτοπλοϊκών δρομολογίων, επηρεάζοντας επιβάτες που είχαν προγραμματίσει μετακινήσεις από και προς τα ελληνικά λιμάνια.

Τι ισχύει για τους επιβάτες

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς θα πρέπει να επικοινωνούν με την εταιρεία που έχει εκδώσει το εισιτήριό τους, προκειμένου να ενημερώνονται για την πραγματοποίηση ή την αλλαγή του δρομολογίου.

Η συμμετοχή στην απεργία και οι σχετικές ανακοινώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται ανά εταιρεία και πλοίο.

Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να θεωρείται ότι κάθε προγραμματισμένο δρομολόγιο από και προς την Κρήτη εκτελείται ή ακυρώνεται χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενημέρωση για τις επιλογές αλλαγής ημερομηνίας ή επιστροφής χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους του εισιτηρίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκέντρωση στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 18:30, στην πλατεία Ελευθερίας.

Η κινητοποίηση συνδέεται με αντίστοιχες δράσεις σε μεγάλα ελληνικά λιμάνια, μεταξύ των οποίων ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Ηγουμενίτσα.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να αναδείξουν ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων, ασφάλειας και συνθηκών εργασίας στις θαλάσσιες μεταφορές.

Διεθνής συντονισμός λιμενεργατών

Η σημερινή απεργία αποτελεί μέρος διεθνούς πρωτοβουλίας εργατικών οργανώσεων, με δράσεις σε λιμάνια διαφόρων χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται αιτήματα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τα εργασιακά δικαιώματα και τη μη εμπλοκή εργαζομένων σε πολεμικές δραστηριότητες.

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι ταξιδεύουν

Οι επιβάτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετάβαση στο λιμάνι χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για το δρομολόγιό τους.

Παράλληλα, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με ανταπόκριση θα πρέπει να ελέγχουν τις δυνατότητες επαναπρογραμματισμού, ώστε να περιορίσουν την ταλαιπωρία.