Δειγματοληψίες ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και εκπαιδευτική επίσκεψη Γάλλων φοιτητών στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 η Μαρίνα Αγίου Νικολάου φιλοξένησε κλιμάκιο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), στο πλαίσιο παρακολούθησης ξενικών ειδών.

Ο κ. Χατζηγεωργίου Γεώργιος και η συνεργάτιδά του πραγματοποίησαν συλλογή βιολογικού υλικού, με τις εργασίες πεδίου να διεξάγονται από τη στεριά (πλωτές εξέδρες), συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μελέτη και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Παράλληλα, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε Γάλλους φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα του yachting και πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην Κρήτη, συνοδευόμενους από την υπεύθυνη τους κ. Μιράντα Βάρδα.

Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας από την κ. Κουνενάκη και τον κ. Σκύβαλο, γνωρίζοντας τη λειτουργία της Μαρίνας, τη θέση της στην αγορά, τις σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες.

Μάλιστα, στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί, καθώς η επίσκεψή τους συνέπεσε με τη δειγματοληψία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., αποκτώντας μια επιπλέον εμπειρία πεδίου σε πραγματικές συνθήκες.

Η Μαρίνα Αγίου Νικολάου στηρίζει ενεργά: την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Ευχαριστούμε θερμά τους φοιτητές και την κ. Μιράντα Βάρδα για την επίσκεψη και την εποικοδομητική ανταλλαγή γνώσεων. Οι φοιτητές που συμμετείχαν:

– Nina MOUROUX – International Trade, Kedge School Marseille France @Nina Mouroux

– Nicolas MIEGEVILLE – International Trade, Kedge School France

– Wassim HAMMAD – International Trade, Cachan School France

– Adam Chikh – International Trade, ESB France