ΔΔΕ Λασιθίου – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου ECOTEACH

Την Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2025, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου ECOTEACH – Teaching science and maths through innovative models of Environment-Based Learning for disadvantaged schools and students, με συντονιστή τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ακριβώς δύο μήνες μετά την 1η διακρατική συνάντηση (TPM1) που διεξήχθη στη Βαγιαδολίδ της Ισπανίας τον Μάιο, και δύο μήνες πριν την επόμενη διακρατική συνάντηση (TPM2), η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον Σεπτέμβριο.

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου, με στόχο τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου των παραδοτέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά:

Οι υποχρεώσεις κάθε εταίρου σε σχέση με το Work Package 1 (Διαχείριση)

Το χρονοδιάγραμμα και οι εκκρεμότητες του Work Package 2 (Learning Outcomes Framework)

Η σύνδεση της διδακτικής των φυσικών επιστημών με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) , καθώς και οι δράσεις που θα αναλάβει κάθε εταίρος

Το πλαίσιο για την προετοιμασία του Work Package 3 (ECOTEACH Virtual Classroom)

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με προγραμματισμό επόμενων ενεργειών, συμφωνία για την υποβολή των πρώτων παραδοτέων έως το τέλος Αυγούστου 2025 και με τις καλύτερες συνθήκες για την επόμενη συνάντηση στην Ιρλανδία.

Το ECOTEACH χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Δράση ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας στην Σχολική Εκπαίδευση) και στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών μέσω περιβαλλοντικής μάθησης, ιδιαίτερα σε σχολεία και μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες.