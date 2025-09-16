ΔΔΕ Λασιθίου – Μεταφορά έδρας εργαστηριακού κέντρου φυσικών επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Λασιθίου, το οποίο από το τρέχον σχολικό έτος θα στεγάζεται στο 1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας.

Τι είναι το Ε.Κ.Φ.Ε.

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) αποτελούν θεσμοθετημένες υποστηρικτικές δομές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 78 Ε.Κ.Φ.Ε., τα οποία στεγάζονται σε σχολικές μονάδες και υπάγονται διοικητικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ρόλος τους είναι πολυδιάστατος και συνδέεται άμεσα με τη στήριξη της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία. Συγκεκριμένα:

Παρέχουν τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστημών.

στους εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστημών. Οργανώνουν και συντονίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) σε Γυμνάσια και Λύκεια.

(ΣΕΦΕ) σε Γυμνάσια και Λύκεια. Διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια για την εφαρμογή πειραματικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία.

για την εφαρμογή πειραματικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία. Διαθέτουν και συντηρούν εργαστηριακά όργανα, πειραματικές διατάξεις και οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας.

Προωθούν την καινοτομία μέσα από την ανάπτυξη, δοκιμή και βελτίωση νέων πειραμάτων και μεθόδων διδασκαλίας.

μέσα από την ανάπτυξη, δοκιμή και βελτίωση νέων πειραμάτων και μεθόδων διδασκαλίας. Συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσα από πειραματικούς διαγωνισμούς, όπως ο ετήσιος EUSO (European Union Science Olympiad).

Ο ρόλος του Ε.Κ.Φ.Ε. Λασιθίου

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Λασιθίου, με έδρα το 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας, θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Νομού, αναλαμβάνοντας:

Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (STEΑM – Ρομποτική).

Τη διάθεση και συντήρηση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού.

Τη συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ), τους/τις Διευθυντές/ντριες σχολείων και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 για την καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων.

Την ενίσχυση της πειραματικής διδασκαλίας, δίνοντας στους/στις μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να καλλιεργήσουν την ερευνητική τους σκέψη.

Διοικητική στελέχωση

Με βάση τον Νόμο 4823/2021, για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται με τετραετή θητεία ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, ο οποίος έχει την ευθύνη του Κέντρου. Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και εποπτεύεται επιστημονικά από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04, που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Στόχοι

Η λειτουργία του Ε.Κ.Φ.Ε. Λασιθίου αποσκοπεί:

Στην ενίσχυση της ποιοτικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

των Φυσικών Επιστημών. Στην καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και δημιουργικότητας των μαθητών.

των μαθητών. Στη στήριξη των εκπαιδευτικών με σύγχρονα μέσα και επιμορφωτικές δράσεις.

με σύγχρονα μέσα και επιμορφωτικές δράσεις. Στη διάχυση καλών πρακτικών διδασκαλίας και πειραματικής μεθοδολογίας.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το Ε.Κ.Φ.Ε. Λασιθίου, ώστε η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών να αποκτήσει ακόμη πιο ζωντανό, ερευνητικό και δημιουργικό χαρακτήρα.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου