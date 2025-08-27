ΔΔΕ Λασιθίου – Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ιεράπετρας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ιεράπετρας από το σχολικό έτος 2025-2026, στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Ιεράπετρας.

Η ίδρυση και λειτουργία της νέας σχολικής μονάδας είναι το αποτέλεσμα της διαρκούς και συντονισμένης προσπάθειας που κατέβαλε τα τελευταία δύο έτη η ΔΔΕ Λασιθίου και αποτελεί σημαντικό σταθμό για την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να φοιτούν σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, που προάγει τόσο την εκπαίδευση όσο και την κοινωνική τους ένταξη. Ειδικότερα, στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ιεράπετρας μπορούν να εγγραφούν μαθητές/τριες, κατόπιν γνωμάτευσης του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Λασιθίου.

Η δομή και το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που περιλαμβάνει τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου δίνει στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο Ειδικότητας με επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, διαγωνισμούς και προκηρύξεις του Δημοσίου, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) ή να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά, ειδικότητες που προσφέρονται στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. περιλαμβάνουν τους τομείς Γεωπονίας-Ανθοκομίας, Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής, Πληροφορικής, Ξυλουργικής και τεχνικές ειδικότητες, Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Τουρισμού.

Η διαφοροποιημένη-εξατομικευμένη διδασκαλία που αξιοποιείται στα ολιγομελή τμήματα, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, το συμπεριληπτικό περιβάλλον και οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η νέα σχολική μονάδα που θα λειτουργήσει στην Ιεράπετρα δίνει στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους, με σεβασμό στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την αυτονομία τους.

Διευθυντής της νέας σχολικής μονάδας έχει οριστεί ήδη ο κ. Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ, πρώην Διευθυντής Εκπαίδευσης Χανίων, με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση της εκπαίδευσης και 15ετή εμπειρία στη διεύθυνση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιεράπετρας, προωθώντας και υποστηρίζοντας δράσεις υπέρ της συμπερίληψης και της ίσης πρόσβασης στη γνώση.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος, και συγκεκριμένα τον ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ για την παραχώρηση του πρώην ΤΕΙ Ιεράπετρας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ικανοποίηση του αιτήματος της ΔΔΕ Λασιθίου, το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Λασιθίου και τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη για την αμέριστη υποστήριξη της όλης διαδικασίας. Καίρια και καθοριστική ωστόσο υπήρξε και η παρέμβαση του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, τόσο για την έγκριση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ιεράπετρας όσο και για την παραχώρηση του χώρου στέγασης του.

Η Δ.Δ.Ε. καλεί την κοινωνία του Λασιθίου να στηρίξει ενεργά το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ιεράπετρας, το οποίο έρχεται να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη της περιοχής και να ενισχύσει το εκπαιδευτικό έργο προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 6947326657 και στο email: mail@eneegyl-ierap.las.sch.gr

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου