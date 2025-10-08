ΔΔΕ Λασιθίου – Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση (TPM2) στο Δουβλίνο

Κατά τα σχολικά έτη 2025-2026 και 2026-2027 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου (ΔΔΕ Λασιθίου – DSEL) συντονίζει το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ ECOTEACH (Δράση KA220 – Συνεργασίες στη Σχολική Εκπαίδευση). Ο στόχος του Έργου είναι να αναπτύξει συμπεριληπτικές καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών μέσω της Μάθησης Βασισμένης στο Περιβάλλον (Environment-Based Learning). Με αυτόν τον τρόπο, αποσκοπεί στη μείωση των μαθησιακών ανισοτήτων, στην υποστήριξη της προσέγγισης STEM και στην προώθηση της ένταξης και της ποικιλομορφίας στην εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας τη μαθητική κινητοποίηση και το ενδιαφέρον. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, το Έργο περιλαμβάνει πέντε διακριτά Πακέτα Εργασίας (Work Packages – WP), καθώς και τέσσερις συνολικά διακρατικές συναντήσεις (TPM).

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση (TPM2) του Έργου ολοκληρώθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, υπό τον συντονισμό της ΔΔΕ Λασιθίου και τη φιλοξενία της InnoQuality Systems (INQS).

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από πέντε οργανισμούς και τέσσερις χώρες:

Ελλάδα – Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου (Συντονιστής Έργου)

Ισπανία – DISRUPTIA, S.L.U

Ισπανία – Plataforma HABITAT

Τουρκία – ISTANBUL VALILIGI

Ιρλανδία – INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED

Η βασική εργασία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Δουβλίνο επικεντρώθηκε στον σαφή καθορισμό των Μαθησιακών Ενοτήτων, οι οποίες αποτελούν τη θεμελιώδη βάση πάνω στα οποία θα αναπτυχθούν η Ψηφιακή Πλατφόρμα και η Εργαλειοθήκη του έργου. Τα δύο αυτά εργαλεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα τους υποστηρίξουν στην αναζήτηση και εφαρμογή νέων μεθόδων και πρακτικών για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών (STEM), μέσα από καινοτόμα μοντέλα περιβαλλοντικής μάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενδυνάμωση μικρών και απομακρυσμένων σχολείων που διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους και επιμορφωτικές ευκαιρίες, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση μιας πιο συμπεριληπτικής και βιώσιμης εκπαιδευτικής πρακτικής.

Πιο αναλυτικά, οι εταίροι εργάστηκαν εντατικά για να εξετάσουν την πρόοδο και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα σε όλα τα Πακέτα Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:

WP1 – Διαχείριση Έργου & Διασφάλιση Ποιότητας: Οι εταίροι συμφώνησαν να επεκτείνουν τη χρήση της μεθοδολογίας SWOT για να διασφαλίσουν τη συστηματική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου.

WP2 – Ανάπτυξη Πλαισίου Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: Οι ΔΔΕ Λασιθίου και η DISRUPTIA παρουσίασαν τη δομή των Μαθησιακών Μονάδων (ΜΜ), ευθυγραμμισμένες με το EQF/ECVET, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση της Μάθησης Βασισμένης στο Περιβάλλον στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Όλοι οι εταίροι δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν τις συνεισφορές τους έως τις 7 Οκτωβρίου 2025.

WP3 – Εικονική Τάξη: Η DISRUPTIA παρουσίασε ψηφιακά μοντέλα που θα χρησιμεύσουν ως βάση για την πολύγλωσση (EN, EL, ES, TR) Εικονική Τάξη, παρέχοντας ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και εργαλεία για εκπαιδευτικούς.

WP4 – Εργαλειοθήκη Ενσωμάτωσης & Πιλοτική Φάση: Η εκπρόσωπος από την Τουρκία ενημέρωσε ότι το λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνάντηση τον Ιανουάριο του 2026.

WP5 – Διάδοση & Βιωσιμότητα: Η ΔΔΕ Λασιθίου τόνισε την πρόοδο που σημειώθηκε στην έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του έργου και των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι εταίροι συμφώνησαν να υιοθετήσουν ένα κοινό συντακτικό σχέδιο για να διασφαλίσουν την υψηλότερη ποιότητα και τη συνεπή διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επιβεβαίωση των βασικών ορόσημων και την επόμενη διακρατική συνάντηση (TPM3) που έχει προγραμματιστεί για τις 29-30 Ιανουαρίου 2026 στα Κανάρια Νησιά, με διοργανωτή την DISRUPTIA.

Τέλος, η κοινοπραξία ECOTEACH επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη καινοτόμων, συμπεριληπτικών και βιώσιμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών μέσω της Μάθησης Βασισμένη στο Περιβάλλον, καλύπτοντας τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε μειονεκτούντα σχολεία σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους του Έργου:

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου