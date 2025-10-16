CAFE MELI
ΔΔΕ Λασιθίου – Ανοικτή Εκδήλωση Erasmus Days 2025

«ECOTEACH – Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών μέσω καινοτόμων μεθόδων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για σχολεία και μαθητές και μαθήτριες με περιορισμένες ευκαιρίες»

16/10/2025
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής δράσης Erasmus Days 2025 (13–18 Οκτωβρίου 2025), διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης και διάχυσης με θέμα: «Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών μέσω καινοτόμων μεθόδων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για σχολεία και μαθητές και μαθήτριες με περιορισμένες ευκαιρίες».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 11:00–12:00, στην Αίθουσα του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος).

Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του Νομού Λασιθίου και μπορεί να γίνει:

  • δια ζώσης, με φυσική παρουσία στον χώρο της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου, ή
  • εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Για τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση έχει δημιουργηθεί η παρακάτω φόρμα συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους:

https://forms.gle/eAXxL68rjEcEvoW99

Ο σύνδεσμος συμμετοχής για τη διαδικτυακή παρακολούθηση είναι: https://minedu-secondary.webex.com/meet/vorfan ή Meeting number: 1210 40 5752 ενώ ο σύνδεσμος της ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming) μέσω YouTube είναι:

https://www.youtube.com/live/7m_FIs-dzlQ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

Καλωσόρισμα και χαιρετισμός

Αθανάσιος Κατσαγκόλης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου – Συντονιστής του έργου ECOTEACH.

Παρουσίαση βασικών στόχων και επιδιώξεων του έργου

Γεωργία Κοκολάκη, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου.

Παρουσίαση των Learning Units και της Ψηφιακής Πλατφόρμας Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Δέσποινα Δρετάκη, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου

Καλές πρακτικές διάχυσης και επικοινωνίας Erasmus+

Βασίλης Ορφανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου.

Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA220-SCH “ECOTEACH”, στο οποίο η Δ.Δ.Ε. Λασιθίου έχει τον ρόλο Συντονιστή Εταίρου (Coordinator).

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών διδασκαλίας STEM μέσω περιβαλλοντικών θεματικών, με έμφαση στη συμπερίληψη μαθητών με περιορισμένες ευκαιρίες και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία.

Η εκδήλωση στοχεύει στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, στην ενίσχυση της συμμετοχής των σχολείων του Λασιθίου σε ευρωπαϊκές δράσεις και στη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής και βιώσιμης εκπαιδευτικής κουλτούρας.

Η παρουσία όλων των συναδέλφων, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης στην περιοχή μας.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης

Η Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+

Γεωργία Κοκολάκη

